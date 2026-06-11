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Es importante elegir bien las llantas de tu auto. Foto: Getty

Uno de los gastos más importantes al tener un automóvil son las llantas, por lo que al momento de reemplazarlas los conductores suelen buscar un equilibrio entre precio, durabilidad, seguridad y rendimiento de combustible.

Por esta razón, en Uno TV realizamos un análisis con ayuda de la inteligencia artificial para identificar qué marcas de llantas fabricadas en México destacan por ofrecer una buena relación entre costo y desempeño, especialmente para quienes buscan reducir el consumo de gasolina sin realizar una inversión excesiva.

La marca mexicana que más destaca por calidad y ahorro de combustible

De acuerdo con el análisis realizado con IA, la marca Tornel aparece entre las opciones más recomendables para quienes buscan llantas accesibles y con características orientadas al ahorro de combustible.

La evaluación destaca factores como:

Baja resistencia al rodamiento , que ayuda a reducir el esfuerzo del motor

, que ayuda a reducir el esfuerzo del motor Buen desempeño en ciudad y carretera

Durabilidad para las condiciones de manejo en México

Precios generalmente por debajo de marcas premium

Además, Tornel mantiene producción en México y forma parte de JK Tyre desde 2008.

Los modelos pensados para gastar menos gasolina

Dentro de los modelos identificados por la IA destacan algunas líneas desarrolladas específicamente para mejorar el rendimiento del combustible.

Uno de ellos es Tornel Astral, cuya propia ficha técnica señala que fue diseñada para aumentar el rendimiento de combustible, reducir ruido y ofrecer un mayor kilometraje.

Otro modelo mencionado es América Selecta, que incorpora tecnologías orientadas a reducir la resistencia al rodamiento y mejorar el consumo de combustible en trayectos largos.

¿Por qué unas llantas pueden ayudarte a gastar menos gasolina?

Aunque muchos conductores lo desconocen, las llantas influyen directamente en el consumo de combustible.

Cuando una llanta tiene menor resistencia al rodamiento, el vehículo necesita menos energía para desplazarse, lo que puede traducirse en un mejor rendimiento por litro de gasolina.

Otros factores que también ayudan son:

Mantener la presión correcta

Realizar alineación y balanceo periódicos

Rotar las llantas según las recomendaciones del fabricante

del fabricante Sustituir neumáticos excesivamente desgastados

¿Son la mejor opción para todos los conductores?

No necesariamente. La mejor llanta dependerá del tipo de vehículo, las condiciones de manejo y el presupuesto de cada persona.

Sin embargo, para quienes buscan una alternativa fabricada en México que combine precio accesible, durabilidad y potencial ahorro de combustible, el análisis de IA coloca a Tornel entre las opciones más atractivas del mercado nacional.

Antes de realizar una compra, especialistas recomiendan verificar las medidas compatibles con el vehículo y comparar las especificaciones de cada modelo para elegir la opción que mejor se adapte a las necesidades de conducción.

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