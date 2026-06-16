Hyundai presenta su auto último modelo i20 con mejoras en seguridad y diseño

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El i20 de Hyundai podría llegar a México. Foto: Getty images | Ilustrativa

La marca Hyundai presentó el auto i20 hatchback de cuarta generación en Brasil el pasado viernes, un vehículo que se espera pueda competir con los vehículos más vendidos entre las categorías más pequeñas.

Aunque no se ha confirmado de manera oficial la llegada del i20 a México, el portal especializado Motorpasion, señala que se espera su llegada el próximo año al territorio azteca.

Hyundai New Gen i20 LEAKED What do u guys think? pic.twitter.com/vlZVukwHu4 — Aditya Lala (@adityalala2000) June 12, 2026

Características del Hyundai i20

El auto i20 2027 muestra unos ángulos muy marcados en su superficie, cuenta con iluminación LED de última categoría y detalles marcados en color negro para resaltar.

Tendrá una longitud de 4.13 metros, lo que significa que será más largo que otros autos similares como el Ibiza de la marca Seat.

Hyundai yeni nesil i20'yi tanıttı. Daha büyük boyutlar, SUV esintili tasarım, çift 12.3 inç ekran ve gelecekte gelecek Avrupa versiyonuna dair ilk detaylar dikkat çekiyor. pic.twitter.com/BsKR6rBTrP — Teknolojioku (@TeknolojiOku) June 15, 2026

Uno de los puntos más importantes a resaltar es que mejorará la seguridad y conducción.

Contará con un nuevo módulo central en vertical con los controles fijos básicos como el aire acondicionado, apertura de ventilas y potencia de aire.

Vendrá con dos pantallas de 12.3 pulgadas, una al centro y otra frente al volante con los detalles necesarios sobre la conducción.

Tendrá seis bolsas de aire, climatizador automático, control de estabilidad, llave inteligente, conexión a internet y un volante más tradicional.

Y estará más optimizado el espacio frontal para que los pilotos de estatura promedio puedan conducir de una manera cómoda.

En cuanto al maletero, podrán agregar objetos grandes sin mayor complicación debido a que cuenta con una capacidad de 346 litros.

En Brasil se anunciaron dos tipos de motores.

Motor atmosférico de 80 hp, tres cilindros con capacidad 1.0 litros

Motor turbo de 115hp, con capacidad 1.0 litros con transmisión automática

Por su parte, los faros te darán tiras LED que conectarán los faros delanteros y traseros.

También tendrá llantas de 17 pulgadas para reforzar la imagen y la estabilidad del auto.

En entrevista para el medio G1 de Globo.com, Maurício Jordão, gerente de relaciones públicas y prensa del fabricante de automóviles, resalto que la idea del i20 es que compita directamente con las SUV y con los vehículos más pequeños.

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