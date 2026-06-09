Profeco emite alerta por riesgos en autos, motos y baterías; revisa si te afecta

GENERANDO AUDIO...

Usuarios podrán acercarse a pedir una reparación. Foto: Getty images

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta y llamados a revisión para vehículos de las marcas Volvo, Ducati y Harley-Davidson, así como para una batería de respaldo comercializada en México, debido a posibles riesgos de seguridad que podrían afectar a las personas consumidoras.

Las alertas fueron publicadas en la edición de junio de la Revista del Consumidor y contemplan desde problemas relacionados con sistemas de baterías y frenado, hasta posibles fallas estructurales en motocicletas y riesgos asociados con equipos de respaldo de energía.

Volvo llama a revisión más de 5 mil vehículos EX30

La alerta de mayor alcance corresponde a Volvo Car México, que llamó a revisión 5 mil 130 unidades del modelo:

EX30, correspondientes a los años 2024, 2025 y 2026

De acuerdo con la información difundida por la empresa, se detectó que algunas celdas de la batería podrían presentar un incremento anormal de temperatura cuando el nivel de carga supera el 70% de su capacidad. Esta situación podría representar un riesgo para los usuarios.

Como medida preventiva, la compañía solicitará a los propietarios mantener la carga de la batería por debajo de ese nivel mientras se realiza la revisión correspondiente.

Además, contactará a los clientes mediante correo electrónico y notificará a su red de distribuidores autorizados sobre los procedimientos a seguir.

La solución consiste en inspeccionar los vehículos y, en caso de detectarse la falla reportada, sustituir los módulos de batería afectados sin costo para las personas consumidoras.

Ducati revisará motocicletas por posible problema en el sistema ABS

Por su parte, Ducati Motors de México emitió un llamado a revisión para 92 motocicletas de los modelos:

Panigale V2 STD/S 2025

Streetfighter V2 S/STD 2025 y 2026, en todas sus versiones

La empresa informó que existe la posibilidad de que dos fusibles del sistema ABS o sus portafusibles hayan sido intercambiados durante el proceso de ensamblaje del cableado, provocando que la bomba del ABS quede protegida por un fusible de menor capacidad al requerido.

Ante ello, Ducati realizará la inspección y corrección de los fusibles involucrados sin costo para los propietarios a través de sus distribuidores autorizados. La campaña tendrá una vigencia de 10 años.

Harley-Davidson detecta posible fractura en una pieza de motocicletas

Otro de los llamados a revisión corresponde a Harley-Davidson de México, que identificó una posible falla en 202 motocicletas:

RH1250S modelo 2026

Según la compañía, existe la posibilidad de que la abrazadera triple superior pueda fracturarse bajo condiciones de carga extremas, lo que podría comprometer la seguridad del conductor.

Para atender el problema, la empresa realizará la inspección de las unidades y, cuando sea necesario, sustituirá la pieza afectada sin costo para las personas consumidoras mediante su red de distribuidores autorizados. La vigencia de esta campaña es indefinida.

Profeco pide dejar de usar una batería de respaldo de inmediato

La cuarta alerta involucra a Accvent de México y Comercializadora Intcomex, empresas responsables de la comercialización de:

La batería de respaldo de 35W y salidas de 5/9/12/15/24V CC, modelo DC-350USBP

En total, la campaña contempla 220 unidades identificadas con los números de lote: INC250077, INC250335 e INC250527.

Las compañías informaron que el producto presenta un riesgo de seguridad bajo determinadas condiciones de uso, por lo que solicitaron a las personas consumidoras suspender inmediatamente su utilización.

Como medida correctiva, los usuarios deberán contactar al centro de atención correspondiente para coordinar la devolución del producto y gestionar el reembolso. La campaña permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta recuperar todas las unidades involucradas.

¿Qué hacer si tienes alguno de estos productos?

Profeco recomendó a las personas consumidoras verificar si sus vehículos o equipos forman parte de los lotes y modelos involucrados en los llamados a revisión y contactar a las empresas responsables mediante sus canales oficiales para recibir la atención correspondiente.

La dependencia recordó que las reparaciones, inspecciones, sustituciones de componentes o reembolsos derivados de estos llamados deben realizarse sin costo para las personas afectadas.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.