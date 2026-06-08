¿Qué color de auto absorbe menos calor? Estos son los que mejor resisten las altas temperaturas del sol

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Los colores de auto que menos calor absorben. Foto: Getty Images

El color de un automóvil no solo influye en su apariencia, también puede afectar la temperatura que alcanza cuando permanece estacionado bajo el sol, de acuerdo con un estudio realizado por el Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), los vehículos de colores oscuros absorben más radiación solar y tienden a calentarse más que aquellos pintados en tonos claros.

La investigación comparó dos automóviles idénticos expuestos a las mismas condiciones climáticas, la única diferencia entre ambos era el color de la carrocería y parte de los acabados interiores, uno era blanco y el otro negro, los resultados mostraron que el vehículo oscuro acumuló una cantidad considerablemente mayor de calor.

¿Un auto negro puede calentarse mucho más que uno blanco?

Según los datos del RACC, la temperatura en el interior de un vehículo estacionado al sol puede elevarse rápidamente hasta niveles peligrosos para las personas y las mascotas.

Durante la prueba, los investigadores registraron que el automóvil negro alcanzó aproximadamente 80 grados centígrados en algunas zonas del habitáculo, mientras que el vehículo blanco llegó a alrededor de 63 grados.

La diferencia fue cercana a los 20 grados centígrados, lo que demuestra el impacto que puede tener el color en la absorción del calor.

El estudio también encontró que el incremento de la temperatura ocurre de manera especialmente rápida durante los primeros minutos de exposición. De hecho, los mayores aumentos se registraron durante los primeros 20 minutos bajo la radiación solar directa.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

La explicación está relacionada con la forma en que los colores interactúan con la luz solar, los tonos oscuros, como el negro, el azul marino o el gris oscuro, absorben una mayor cantidad de energía procedente del sol y la transforman en calor. En cambio, los colores claros reflejan una mayor proporción de esa radiación, reduciendo el calentamiento de la superficie.

Por esta razón, los vehículos de color blanco, plata o con acabados perlados suelen mantenerse relativamente más frescos cuando permanecen estacionados al aire libre durante varias horas.

Más allá de la comodidad, el calentamiento excesivo del interior de un automóvil puede representar un riesgo para la salud. El RACC advierte que las altas temperaturas afectan la capacidad del cuerpo para regular el calor, lo que puede provocar síntomas como mareos, agotamiento e incluso golpes de calor en situaciones extremas.

La organización también señala que el interior de un vehículo puede superar los 40 grados centígrados en menos de una hora incluso cuando la temperatura exterior parece moderada. Estas condiciones pueden resultar especialmente peligrosas para niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

Además, algunos elementos del vehículo, como el volante, los cinturones de seguridad, los asientos o las superficies metálicas, pueden alcanzar temperaturas suficientes para causar molestias o incluso quemaduras leves al entrar al automóvil.

Los colores que menos calor absorben

Con base en las conclusiones del estudio, los colores que mejor reflejan la radiación solar y que, por lo tanto, ayudan a reducir el calentamiento del vehículo son:

Blanco

Plata o gris claro

Tonos perlados claros

Por el contrario, los colores que más calor suelen acumular son:

Negro

Azul marino

Gris oscuro

Verde oscuro

Aunque el color del automóvil no elimina por completo el problema del calor, sí puede marcar una diferencia importante en la temperatura interior.

Por ello, si el vehículo suele permanecer estacionado al sol durante largos periodos, optar por tonalidades claras puede ayudar a reducir el calentamiento y mejorar el confort durante los meses más calurosos del año.

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