Javier Corral desiste de impugnación y acusa persecución política de Maru Campos

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Javier Corral desiste en su impugnación contra Maru Campos. Foto: Cuartoscuro

El senador Javier Corral dio a conocer que desistirá en su impugnación hecha contra la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, mejor conocida como Maru Campos, a quien también acusó de persecución política.

Desiste Javier Corral en su impugnación contra Maru Campos

A través de un comunicado compartido en sus redes sociales oficiales, como en su cuenta de X, el senador Javier Corral informó que desistirá en su impugnación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Sí, al respecto, su asesoría jurídica indicó que Javier Corral tomó la decisión de desistirse de la impugnación presentada en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal emitida por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, “respecto a los hechos relativos al ilegal intento de su detención el 14 de agosto de 2024 en la Ciudad de México”.

Además, agregaron que el senador no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en lo que para ellos es una campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua.

¿Por qué acusa campaña de victimización y manipulación política de Maru Campos?

La asesoría jurídica de Javier Corral indica que les parece que existe una campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, porque ha actuado con un “doble rasero”.

“Por un lado, en la Ciudad de México, ha tomado este trámite judicial como un acto de persecución política y, por otro lado, en Chihuahua, esto mismo lo presenta como una prueba de exoneración”, se lee en el comunicado compartido por el senador.

También denuncian persecución política de Maru Campos contra Javier Corral

La asesoría jurídica de Corral explica que, con respecto a los hechos ocurridos el 14 de agosto de 2024, al intento de arresto del senador en la CDMX, se trata de un montaje y de delitos cometidos en su contra con el “actuar concertado e ilegal de autoridades ministeriales, judiciales, de fiscalización superior, así como del Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua”.

Sin embargo, aseguran que todo esto ya está bajo investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Convencidos de que la sociedad mexicana está cansada de la utilización política del sistema de justicia y tiene derecho a una investigación exhaustiva, a una actuación con debida diligencia y a conocer, con pruebas, quiénes se conducen con rectitud, y quiénes se esconden detrás de la mentira y la manipulación, llamamos a que se investiguen a fondo los dos lados: tanto las acusaciones contra la administración del exgobernador Javier Corral, como la instrumentalización y uso faccioso de las instituciones del estado para fines políticos por parte de la actual administración del estado de Chihuahua, garantizando en todo momento el debido proceso y la presunción de inocencia”, se lee por último en el comunicado.

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