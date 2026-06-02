Sheinbaum pide al embajador de EE. UU. respetar asuntos internos de México tras mensaje sobre cárteles

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, que “respete los asuntos internos” del país, después de que criticó la postura del Gobierno Federal por el narcotráfico.

En X, el embajador dijo que la lucha contra los carteles debía “unirnos y no dividirnos”, pues cada discusión política sobre el narcotráfico “es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación”.

Al respecto, durante la mañanera de este 2 de junio, Claudia Sheinbaum declaró que coincide en trabajar conjuntamente cuando hay “problemas compartidos”, como la violencia causada por el crimen organizado.

“Buscamos la colaboración y la coordinación para poder avanzar conjuntamente; que ellos actúen en su territorio y nosotros actuemos en nuestro territorio.”

Sin embargo, Claudia Sheinbaum subrayó que el embajador de Estados Unidos en México debe limitarse sólo a la colaboración diplomática, sin referirse a los asuntos políticos de las naciones.

Como ejemplo, expuso que los embajadores mexicanos “no opinan sobre los asuntos políticos de los países”.

“Es importante que el embajador se quede en el tema bilateral, y que respete los asuntos internos de nuestro país, porque los asuntos de México le corresponden a las y los mexicanos”, sentenció.

Asimismo, Claudia Sheinbaum destacó que la Constitución mexicana establece el respeto a la autodeterminación de los países.

La declaración del embajador Ronald Johnson sobre México

El 31 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio un informe en el Monumento a la Revolución donde llamó a defender la soberanía ante la llamada injerencia de Estados Unidos tras la solicitud de extradición de 10 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

Un día después, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, publicó en X que la lucha contra los cárteles “debe unirnos, no dividirnos”.

Agregó que “las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles”.

Por ello, subrayó que “cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”.

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

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