Mundial 2026 cambiará la operación del INE; ve qué pasará con tus trámites

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El INE se irá a home office. Foto: Cuartoscuro

Si tienes algún trámite, solicitud o asunto pendiente ante el Instituto Nacional Electoral (INE), hay cambios que debes conocer. Este lunes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo mediante el cual el organismo implementará medidas extraordinarias y temporales durante la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de sus funciones ante las condiciones especiales de movilidad que se prevén en la Ciudad de México.

Las medidas estarán vigentes del 1 de junio al 12 de julio de 2026 y contemplan un esquema mixto de atención que privilegiará el uso de herramientas digitales y trabajo remoto (home office), sin que ello implique la suspensión de trámites, plazos legales, procedimientos o actividades sustantivas del Instituto.

¿Qué pasará con los trámites del INE?

De acuerdo con el acuerdo publicado en el DOF, el INE continuará operando durante el periodo de aplicación de las medidas extraordinarias.

El organismo precisó que:

No se suspenderán términos ni plazos legales

No se detendrán procedimientos jurisdiccionales o administrativos

Continuará la recepción de medios de impugnación

Seguirán recibiéndose quejas y documentación electoral

Las solicitudes de información seguirán siendo atendidas

Los trámites administrativos continuarán realizándose

El INE privilegiará la atención digital

Como parte de las medidas temporales, el Instituto dará prioridad al uso de herramientas tecnológicas para la recepción y gestión de documentos.

Entre las acciones previstas se encuentran:

Uso del buzón electrónico institucional para recepción de documentación y correspondencia

Utilización de herramientas digitales para trámites y comunicaciones internas

Empleo de mecanismos de firma electrónica institucional

Además, el INE señaló que cualquier solicitud de información o documentación podrá ser atendida y entregada mediante medios electrónicos, sin afectar su validez o eficacia jurídica.

¿Habrá atención presencial?

Sí. Aunque se privilegiará el uso de medios digitales, el Instituto mantendrá espacios físicos habilitados para la recepción documental y atención de asuntos urgentes.

El acuerdo establece la habilitación de tres sedes físicas en la Ciudad de México para recibir documentación, medios de impugnación, quejas y asuntos relacionados con procedimientos jurisdiccionales y electorales.

Zona norte: Junta Distrital 07, ubicada en Norte 84 s/n, esquina Oriente 95, colonia Gertrudis Sánchez III, Alcaldía Gustavo A. Madero

Zona centro: Junta Local, ubicada en Tejocotes 164, colonia Tlacoquemecatl, Alcaldía Benito Juárez

Zona sur: Almacén INE, ubicado en Avenida Tláhuac 5502, colonia Lomas Estrella, Alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, la Oficialía de Partes Común deberá garantizar guardias permanentes y operación continua en dichas sedes.

Correo electrónico para trámites y notificaciones

Además de las sedes físicas, el INE habilitó una vía digital para la recepción de documentación.

El correo electrónico disponible será:

La autoridad electoral indicó que tanto la atención presencial como la digital estarán disponibles todos los días de la semana.

El horario de servicio será:

Lunes a domingo

De 09:00 a 00:00 horas

¿Por qué el INE tomó esta decisión?

El Instituto explicó que la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 generará condiciones extraordinarias de movilidad en la Ciudad de México debido al incremento de visitantes, tránsito vehicular y posible saturación de servicios urbanos.

Ante este escenario, consideró necesario adoptar mecanismos que permitan mantener la continuidad de sus funciones y garantizar que la ciudadanía, actores políticos y autoridades puedan seguir realizando trámites y gestiones sin interrupciones.

El INE enfatizó que las medidas son de carácter temporal y administrativo, y que no modifican jornadas laborales, horarios institucionales, atribuciones legales ni condiciones de trabajo.

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