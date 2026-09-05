Profeco alerta por falla en Mazda MX-5 2024 y 2025; revisarán más de mil unidades

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Mazda MX-5, Profeco emite alerta por falla en estabilidad Foto: Cuartoscuro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta de revisión para Mazda MX-5 modelo 2024 y 2025, luego de detectar una falla técnica que podría afectar el funcionamiento de los indicadores de los sistemas de control de estabilidad y tracción.

¿Cuál es la falla detectada en Mazda MX-5?

De acuerdo con la información publicada en la Revista del Consumidor de septiembre, la alerta contempla mil 345 unidades de las versiones MX-5 i Sport TM, i Grand Touring TA y 35 Aniversario TA, comercializadas en México.

La Profeco, en coordinación con Mazda Motor de México, informó que en las unidades involucradas la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS) y del Control Dinámico de Estabilidad (DSC) podría no encenderse cuando se registre determinada velocidad o deslizamiento.

Esta situación podría ocasionar que el conductor no advierta que el sistema se activó, debido a que el indicador correspondiente no se encendería en el momento previsto.

¿Qué reparación hará Mazda a los vehículos afectados?

Mazda actualizará el software del módulo del Control Dinámico de Estabilidad en sus talleres autorizados.

El procedimiento será realizado sin costo para los propietarios de las unidades que formen parte de la campaña.

Mazda Motor de México señaló que se pondrá en contacto con los propietarios mediante correo electrónico para informarles sobre la revisión correspondiente

🚨 Alerta Rápida🚨



La @Profeco, en coordinación con MAZDA MOTOR DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. @MazdaOficial, detectó que en 1345 unidades del modelo MX5 Versiones: i Sport TM, i Grand Touring TA y 35 Aniversario TA, la luz indicadora del Sistema de Control de Tracción (TCS)… pic.twitter.com/nCwIKD1cat — Revista del Consumidor (@RdelConsumidor) September 5, 2026

¿Cómo saber si tu Mazda MX-5 está incluido?

Los propietarios de un Mazda MX-5 2024 o 2025 pueden verificar si su vehículo forma parte de la campaña de revisión a través del portal oficial de la marca.

También pueden acudir a una agencia Mazda autorizada para solicitar información sobre el proceso.

Para resolver dudas relacionadas con la campaña, Mazda proporciona el siguiente número de atención:

Teléfono: 800 01 62932

La recomendación para los usuarios que tengan uno de los modelos y versiones señalados es verificar si su unidad está incluida en la campaña y, en ese caso, acudir a un distribuidor autorizado para realizar la actualización correspondiente.

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