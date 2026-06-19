Profeco comparte apps para verificar descuentos reales por el Día del Padre

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Foto: Cuartoscuro

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió una serie de recomendaciones para que las personas aprovechen las ofertas del Día del Padre sin caer en descuentos engañosos.

A través de la Revista del Consumidor, la dependencia explicó que existen herramientas digitales para revisar el historial de precios y comprobar si una promoción realmente representa un ahorro.

La autoridad recordó que, durante fechas comerciales, algunos establecimientos incrementan el precio de ciertos productos antes de anunciar supuestas rebajas.

¿Cómo saber si un descuento del Día del Padre es real?

La Profeco recomienda comparar precios entre distintas tiendas y revisar el historial del producto antes de comprar.

Para ello, sugiere utilizar herramientas digitales como:

CamelCamelCamel: monitorea la variación de precios a través del tiempo en plataformas de venta digital. Para usarla, se debe acceder a su sitio web y pegar el enlace del producto de interés, donde se despliega una visualización de su comportamiento histórico

Keepa: se integra directamente en el navegador y muestra información actualizada sobre cambios de costo, disponibilidad y diferencias entre vendedores, además de que permite configurar alertas personalizadas. Se instala como extensión en navegadores como Google Chrome o Firefox.

Consumer Reports: ayuda a comparar productos más allá del precio. Evalúa la calidad, durabilidad y desempeño mediante pruebas independientes y genera calificaciones útiles para elegir.

Honey: actúa al momento de pagar, busca y aplica automáticamente cupones disponibles. Asimismo, permite comparar precios y recibir avisos cuando estos bajan. Al realizar una compra en línea, la herramienta prueba distintos códigos sin que las personas tengan que intervenir.

Estas plataformas pueden ayudar a identificar si una oferta realmente representa un beneficio para el consumidor.

Evita compras impulsivas

La Profeco señaló que las promociones y campañas especiales por el Día del Padre pueden incentivar compras apresuradas, por lo que recomendó planear las adquisiciones y verificar que el precio rebajado no sea resultado de una estrategia comercial.

Además, invitó a comparar opciones antes de tomar una decisión y adquirir únicamente productos que realmente se ajusten al presupuesto.

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