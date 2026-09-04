¡No tembló! Falla técnica en Palacio de Gobierno activa alerta sísmica en Morelos
Una falla técnica habría provocado la activación del sistema de alertamiento sísmico en el Palacio de Gobierno de Morelos, informó Protección Civil (PC) estatal.
De acuerdo con la dependencia, tras la activación, se ejecutaron los protocolos de monitoreo correspondientes para verificar si existía actividad sísmica.
“Derivado de la activación del sistema de alertamiento sísmico en Palacio de Gobierno, se ejecutaron los protocolos de monitoreo correspondientes, permitiendo descartar la presencia de actividad sísmica, atribuyendo estos hechos a un fallo técnico del equipo”.
Protección Civil Morelos señaló que, luego de las labores de monitoreo, se descartó la presencia de actividad sísmica y se atribuyó la activación a un fallo técnico del equipo.
Alerta de sismo en Morelos
Al filo de las 10:49 de la mañana, PC de Morelos alertó por un supuesto movimiento telúrico, lo que provocó el desalojo del Palacio de Gobierno.
- Pese a la alerta, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) no emitió un reporte de sismo en Morelos o estados costeros.
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