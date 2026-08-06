Cómo saber si la batería del carro ya no retiene carga y necesita cambio

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¿Cómo saber si tengo que cambiar mi batería? Foto: Pexels

Muchas veces la batería del auto parece que se descargó de un momento a otro, pero en realidad hay algunas señales que tienes que considerar constantemente para saber si ya no está reteniendo la carga.

Es por esto que en Unotv.com, te compartiremos cómo puedes detectar si tu batería ya necesita ser cambiada.

¿Cómo saber si necesito cambiar la batería?

Los automóviles son un medio de transporte confiable, pero que debes estar revisando constantemente para su buen uso. Es por este motivo que, antes de que la batería deje de retener carga y parezca que deja de funcionar de un momento a otro, tienes que revisar algunas alertas.

En la página oficial de la empresa Ford podemos encontrar algunas recomendaciones sobre posibles situaciones de alerta:

Si al gira la llave enciende lentamente el auto, podría tratarse de tu batería, pues esta es la que proporciona la energía para que esto se lleve a cabo

el auto, podría tratarse de tu batería, pues esta es la que proporciona la energía para que esto se lleve a cabo Otro aviso a considerar es la luz de “Revisar motor” o “Batería” , pues estas se encienden cuando el sistema no está funcionando correctamente

, pues estas se encienden cuando el sistema no está funcionando correctamente También un aviso físico podría ser si notas la carcasa de la batería hinchada. Esto puede ser causado por la exposición a temperaturas altas

Por su parte, Toyota también nos recomienda estar pendiente de las luces, pues si los faros o la iluminación del interior es más tenue, esto podría ser otro indicador de una falla en la batería.

Los fallos eléctricos dentro de la cabina o en las ventanas son otra de las señales de alerta a considerar, así como el olor, pues si detectas un mal olor proveniente de tu auto, esto podría deberse a la batería. Una fuga de ácido sulfúrico podría ser la causa en este caso, lo que también representa un peligro.

Es importante que estés atento a estas situaciones que se pueden presentar en tu auto para prevenir un fallo en la batería y revisarla oportunamente para el buen funcionamiento del vehículo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

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