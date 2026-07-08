¿Para qué sirve la L en un carro automático? Podrías necesitarla más de lo que crees

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La posición L ayuda en ciertas condiciones. Foto: Getty Images

Para muchos conductores resulta más práctico manejar un vehículo con transmisión automática. Sin embargo, una duda frecuente surge al observar la letra L en la palanca de velocidades y preguntarse para qué sirve.

En Unotv.com te explicamos qué significa esta función, cuándo conviene utilizarla y por qué puede ayudarte a conducir de forma más segura en determinadas situaciones.

¿Qué significa la letra L en una transmisión automática?

Como explica Ford en su blog, la letra L en un vehículo automático Low, “bajo” en español, y significa que la transmisión está en un engranaje de accionamiento bajo.

Esta función está diseñada para mantener el vehículo en una marcha baja. A diferencia de la posición estándar de Drive (D), que permite a la unidad cambiar automáticamente entre las diferentes marchas, la L lo limita a las marchas más bajas, generalmente la primera o la segunda.

¿Para qué sirve la posición L?

Cuando el auto circula con esta velocidad está listo para transitar por subidas empinadas o descensos pronunciados.

Esta marcha también sirve para caminos difíciles, con nieve o barro, o hasta conectar un remolque, debido a que esta función permite ir a una marcha baja sin poner tensión en el motor o los frenos.

Por su parte, Kavak explica que la velocidad L es ideal para situaciones que requieren mayor potencia y control. Además, esta marcha permite mantener un rango de 10 a 20 km/h con mayor torque.

¿Cuándo no conviene usar la posición L?

Pese a que la posición L puede ser de gran ayuda en situaciones específicas, no está diseñada para utilizarse durante la conducción cotidiana.

Al mantener la transmisión en marchas bajas, el motor trabaja a mayores revoluciones, lo que puede provocar un mayor consumo de combustible y un desgaste innecesario si se usa durante trayectos normales por ciudad o carretera.

Lo recomendable es utilizar la posición L únicamente cuando el camino lo requiera, una vez superadas esas condiciones, los fabricantes recomiendan volver a la posición D para que la transmisión retome el cambio automático de velocidades y el vehículo funcione de manera eficiente.

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