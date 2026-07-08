¿Para qué sirve la L en un carro automático? Podrías necesitarla más de lo que crees
Para muchos conductores resulta más práctico manejar un vehículo con transmisión automática. Sin embargo, una duda frecuente surge al observar la letra L en la palanca de velocidades y preguntarse para qué sirve.
En Unotv.com te explicamos qué significa esta función, cuándo conviene utilizarla y por qué puede ayudarte a conducir de forma más segura en determinadas situaciones.
¿Qué significa la letra L en una transmisión automática?
Como explica Ford en su blog, la letra L en un vehículo automático Low, “bajo” en español, y significa que la transmisión está en un engranaje de accionamiento bajo.
Esta función está diseñada para mantener el vehículo en una marcha baja. A diferencia de la posición estándar de Drive (D), que permite a la unidad cambiar automáticamente entre las diferentes marchas, la L lo limita a las marchas más bajas, generalmente la primera o la segunda.
¿Para qué sirve la posición L?
Cuando el auto circula con esta velocidad está listo para transitar por subidas empinadas o descensos pronunciados.
Esta marcha también sirve para caminos difíciles, con nieve o barro, o hasta conectar un remolque, debido a que esta función permite ir a una marcha baja sin poner tensión en el motor o los frenos.
Por su parte, Kavak explica que la velocidad L es ideal para situaciones que requieren mayor potencia y control. Además, esta marcha permite mantener un rango de 10 a 20 km/h con mayor torque.
¿Cuándo no conviene usar la posición L?
Pese a que la posición L puede ser de gran ayuda en situaciones específicas, no está diseñada para utilizarse durante la conducción cotidiana.
Al mantener la transmisión en marchas bajas, el motor trabaja a mayores revoluciones, lo que puede provocar un mayor consumo de combustible y un desgaste innecesario si se usa durante trayectos normales por ciudad o carretera.
Lo recomendable es utilizar la posición L únicamente cuando el camino lo requiera, una vez superadas esas condiciones, los fabricantes recomiendan volver a la posición D para que la transmisión retome el cambio automático de velocidades y el vehículo funcione de manera eficiente.
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