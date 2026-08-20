Éstos son 10 vehículos más robados en México, según la AMIS

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En México se roban 119 vehículos diariamente, el Nissan Versa es vehículo más robado, de acuerdo con el más reciente reporte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre agosto de 2025 y julio de 2026 se registraron 2 mil 066 robos de este modelo.

Sin embargo, los números cambian al hablar de robos con violencia, aquí la Toyota Hilux Pick Up encabeza las submarcas de vehículos con mayor porcentaje de robo con violencia con 81.9%

En los meses analizados, de agosto de 2025 a julio de 2026, la AMIS contabilizó 49 mil 957 vehículos asegurados robados en México, una reducción de 16.9% frente a los 60 mil 141 casos del periodo anterior.

¿Cuáles son los 10 vehículos más robados en México?

El reporte de la AMIS identifica las submarcas que concentraron el mayor número de robos de vehículos asegurados durante el periodo comprendido entre agosto de 2025 y agosto de 2026.

Éstos son los 10 vehículos con más casos:

Vehículo Unidades robadas Tipo de vehículo Nissan Versa 2,066 Automóviles Kenworth 1,737 Tractocamiones Bajaj 111-250 1,384 Motocicletas Nissan NP300 1,247 Comercial Nissan March 1,176 Automóviles General Motors Aveo 973 Automóviles Honda CRV 936 Automóviles Nissan Frontier Pick Up 863 Autmóviles Italika 111250 845 Motocicletas Freightliner 723 Tractocamiones

Fuente: AMIS

El Nissan Versa encabezó la lista por número de unidades robadas, seguido por Kenworth y Bajaj 111-250.

Éstos son los vehículos más robados con violencia en México

El ranking cambia al analizar el porcentaje de robos cometidos con violencia, según el reporte de la AMIS.

En este indicador, la Toyota Hilux Pick Up ocupó el primer lugar: 81.9% de los robos registrados de este vehículo ocurrieron con violencia.

La AMIS reportó los siguientes porcentajes entre las submarcas con mayor incidencia bajo esta modalidad:

Vehículo Robos con violencia Porcentaje de robo con violencia Toyota Hilux Pick Up 510 81.9% Freightliner 495 68.5 Dina 417 67.5% Semirremolque Caja Seca 464 67.1% International 415 66.4% Kenworth 1,147 66.0% General Motors Aveo 573 58.9% Nissan NP300 730 58.5% Nissan frontier Pick Up 450 52.2% Nissan Sentra 265 40.9%

El listado está ordenado por el porcentaje de robos con violencia, por lo que no necesariamente coincide con los vehículos que registraron el mayor número total de casos.

Por ejemplo, Kenworth tuvo más robos con violencia en números absolutos que la Toyota Hilux Pick Up, con mil 147 casos frente a 510, pero el porcentaje de robos cometidos bajo esta modalidad fue mayor en la Hilux.

Robo con violencia baja a nivel nacional

La tendencia en la reducción en el robo de vehículos asegurados en México registrada en la segunda mitad del 2025 se ha mantenido durante el primer semestre del 2026, lo que ha ayudado a consolidar una baja de 16.9% en el reporte de este delito en el último año, de acuerdo con la cifras de la AMIS.

Las cifras de este reporte corresponden a vehículos asegurados, por lo que reflejan los casos registrados por las compañías agrupadas en la AMIS y no el total de vehículos robados en México.

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