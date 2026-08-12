Puntos amarillos y rojos en las llantas del coche: ¿qué significan y para qué sirven?

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Llantas. Foto: Shutterstock

Las llantas nuevas suelen de los coches tener puntos amarillos y rojos en los flancos, los cuales no son una simple marca, sino que tienen una función clave que influye directamente en su vida útil.

Motorpasion, un portal especializado en coches, explicó que estas marcas sirven durante el montaje para hacer coincidir ciertas características de la llanta con el rin y conseguir un conjunto mejor balanceado.

Los puntos amarillos y rojos son utilizadas principalmente por técnicos durante la instalación.

“Ayudan a compensar pequeñas variaciones de peso o uniformidad que pueden existir incluso en componentes nuevos”, destacó.

¿Qué significan los puntos amarillos y rojos de las llantas?

El punto amarillo identifica la zona más ligera de la llanta, mientras que el punto rojo señala el punto de máxima variación de fuerza radial. Cada uno se utiliza de forma diferente al instalar el neumático sobre el rin.

Es importante considerar que las marcas pueden depender del fabricante y del tipo de neumático. Por ello, no conviene asumir que todos los puntos de colores tienen exactamente el mismo significado en todas las marcas.

Motorpasion señaló que el punto amarillo representa el punto de menor peso del neumático.

Durante el llamado montaje por peso, esta marca debe colocarse junto al vástago de la válvula del rin, considerado por el fabricante como su zona de mayor peso.

¿Qué significa el punto rojo de las llantas?

El punto rojo indica el lugar donde existe la máxima variación de fuerza radial de la llanta, es decir, identifica una pequeña diferencia en la forma en que el neumático ejerce fuerza mientras gira bajo carga.

Cuando el rin tiene identificada su zona de mínima desviación radial mediante un punto, una marca o una muesca, el punto rojo de la llanta debe alinearse con ella.

¿Qué pasa si la llanta tiene punto rojo y amarillo?

Si aparecen los dos colores indica que el método de uniformidad con el punto rojo puede utilizarse cuando el rin tiene marcada su zona de mínima desviación radial.

Si el rin no cuenta con esa referencia, el fabricante recomienda recurrir al método por peso, colocar el punto amarillo junto a la válvula.

Sin embargo; el procedimiento correcto depende también de las marcas y de las instrucciones específicas del fabricante.