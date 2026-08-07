¿Qué significa encontrar una botella en la rueda del coche y por qué es fundamental saber cómo actuar?

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Llanta de auto. Foto: Pexels

Encontrar una botella de plástico atorada entre la llanta de un automóvil puede parecer una broma o basura acumulada, pero en algunos casos se trata de una táctica utilizada por delincuentes para intentar distraer a los conductores y facilitar un robo. Aunque no siempre significa que seas víctima de un delito, especialistas en seguridad recomiendan conocer este método y actuar con precaución.

¿Por qué ponen una botella en la rueda de un coche?

La llamada “táctica de la botella en la rueda” consiste en colocar una botella de plástico vacía, generalmente en la llanta delantera del lado del copiloto, donde es menos visible para el conductor al subir al vehículo.

Cuando el automóvil comienza a avanzar, la botella queda atrapada entre la llanta y la carrocería, produciendo un fuerte ruido que obliga al conductor a detenerse para revisar qué ocurre.

En ese momento, si el conductor baja del vehículo apresuradamente y deja las puertas abiertas o las llaves puestas, un delincuente podría aprovechar para:

Robar el automóvil

Sustraer objetos de valor del interior

Cometer un asalto aprovechando la distracción

¿Es una técnica común?

Las autoridades de distintos países han emitido recomendaciones sobre este tipo de modalidad, aunque no existen datos que indiquen que sea un método ampliamente utilizado o que ocurra de manera frecuente en México.

Sin embargo, expertos en prevención del delito señalan que conocer estas formas de distracción ayuda a reducir riesgos, especialmente en estacionamientos, centros comerciales o calles con poca vigilancia.

¿Qué hacer si encuentras una botella en la rueda?

Si observas una botella atorada en la llanta de tu vehículo, lo recomendable es:

No subir al automóvil de inmediato si notas algo sospechoso

Revisar el entorno antes de acercarte

Si ya comenzaste a conducir y escuchas un ruido extraño, evita detenerte en un lugar solitario

Dirígete a una zona iluminada, transitada o con presencia de personas

Mantén las puertas con seguro y las ventanas cerradas mientras verificas la situación

Si sospechas que alguien te sigue o intenta distraerte, llama al 911

Otras señales que pueden indicar un intento de distracción

Además de la botella en la rueda, los especialistas recomiendan estar atentos a otras situaciones inusuales, como:

Objetos colocados sobre el parabrisas

Personas que señalan supuestas fallas mecánicas sin que exista evidencia

Golpes leves provocados para obligar al conductor a descender

Objetos extraños debajo o alrededor del vehículo

La prevención es la mejor herramienta

Aunque encontrar una botella en la rueda no significa automáticamente que exista un intento de robo, la recomendación es no ignorar el hallazgo y actuar con calma. Mantenerse alerta, revisar el entorno y evitar detenerse en lugares aislados puede marcar la diferencia y reducir el riesgo de ser víctima de un delito.

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