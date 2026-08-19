¿Qué pasa con los autos que utiliza el narco para realizar bloqueos? Así responde la aseguradora

GENERANDO AUDIO...

Aseguradoras responden ante bloqueos. Foto: Cuartoscuro

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó que los seguros de automóvil cubren el robo de vehículos asegurados, incluso cuando las unidades son utilizadas posteriormente por la delincuencia organizada para realizar bloqueos en distintas partes de México.

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, explicó que las coberturas buscan atender a los usuarios afectados por este tipo de hechos, que han registrado mayor presencia recientemente.

“El seguro de automóviles ha cubierto los robos de vehículos asegurados, incluidos aquellos que posteriormente son utilizados desafortunadamente para este tipo de eventos; como los bloqueos que señalabas, el seguro de automóvil sí lo cubre, lo hemos estado cubriendo”. Norma Alicia Rosas, Directora General de la AMIS

AMIS explica cobertura por robo y vandalismo

La directora general del organismo señaló que el seguro de automóvil contempla el robo de vehículos asegurados. Esto incluye los casos en los que las unidades sustraídas son utilizadas después para cometer bloqueos.

Rosas destacó que las Pymes son especialmente vulnerables debido a que concentran una parte importante de los empleos.

“Para las empresas impulsamos la cobertura de vandalismo, esto como una parte de estrategia de protección; especialmente lo hacemos sobre todo para PyMES que son las más vulnerables y donde se generan más empleos” Norma Alicia Rosas, Directora General de la AMIS

Seguros intercambian información con autoridades

La AMIS también informó que trabaja en mecanismos de coordinación con las autoridades para atender este tipo de situaciones.

“Desde la AMIS lo que hacemos es promover el intercambio de información con las autoridades y desarrollar también protocolos para atender estos eventos”, señaló Norma Alicia Rosas.

El objetivo es facilitar la atención de los asegurados cuando sus vehículos o bienes resultan afectados durante hechos relacionados con la delincuencia.

Sector asegurador reporta 559 mil mdp en primas

Durante la presentación del reporte correspondiente al primer semestre de 2026, la AMIS informó que el sector asegurador emitió 559 mil millones de pesos en primas.

En el mismo periodo, las compañías aseguradoras pagaron cerca de 291 mil millones de pesos en siniestros.

De acuerdo con Rosas, estas cifras reflejan el papel del sector para respaldar a familias, empresas y gobierno cuando enfrentan situaciones que requieren la intervención de un seguro.

La AMIS continuará con el intercambio de información y el desarrollo de protocolos con autoridades para atender eventos como robos, vandalismo y bloqueos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.