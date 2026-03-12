Alumnos de primaria en CDMX pueden cobrar estas dos becas a la vez

GENERANDO AUDIO...

Las y los estudiantes de primaria de la Ciudad de México (CDMX) pueden cobrar simultáneamente la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar, recibiendo 6 mil 400 pesos durante el ciclo escolar 2025-2026.

El comisionado del Fideicomiso Bienestar Educativo Ciudad de México, Romero Arturo Evia Loya, confirmó que estos jóvenes pueden inscribirse simultáneamente a los dos programas enfocados para ellos; la Beca Rita Cetina y Mi Beca para Empezar.

A través de un video, indicó que “son programas que de manera organizada, conjunta, impulsan el Gobierno de la ciudad y el Gobierno Federal, son independientes”.

Señaló que han recibido dudas sobre si alguno de estos programas excluye al otro. Por ello, explicó que “el programa Mi Beca para Empezar va a continuar con independencia del muy importante apoyo que va a estar dando también, a nivel primaria, (la beca) Rita Cetina”.

Con ello, las y los alumnos de primaria que estén inscritos en ambas becas en CDMX recibirán un monto total de 6 mil 400 pesos durante el ciclo escolar 2025-2026.

Corresponde a 3 mil 900 de Mi Beca para Empezar por el resto del ciclo escolar 2025-2026. También, a los 2 mil 500 pesos de la Beca Rita Cetina para útiles y uniforme.

Todo sobre la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina es un apoyo dirigido a estudiantes de primaria y secundaria pública. Para el caso de la primaria, se trata de una ayuda para uniformes y útiles de 2 mil 500 pesos anuales.

Su registro inició el lunes 2 de marzo y terminará hasta el día 19 del mismo mes. Las personas que busquen inscribir a sus hijos deben ingresar en este enlace y tener a la mano estos documentos:

Documento del padre o tutor

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

Estudiante

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

¿En qué consiste Mi Beca para Empezar?

El Gobierno de CDMX tiene el programa ”Mi Beca para empezar”, destinada para las y los alumnos de preescolar y primaria que viven en la ciudad.

Dicho apoyo, que es para el ciclo escolar 2025-2026, contempla los siguientes montos:

600 pesos mensuales para preescolar

650 pesos mensuales para primaria

600 pesos mensuales para todos los niveles del Centro de Atención Múltiple (CAM)

Para inscribir a sus hijos, el padre, madre o tutor debe tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de Domicilio con vigencia no mayor a 3 meses

CURP certificada del estudiante beneficiario con la leyenda

Cuenta Llave CDMX (del tutor)

El registro para este apoyo terminó el 31 de diciembre del 2025. Las autoridades capitalinas no han informado sobre un nuevo registro para este 2026. Las y los interesados pueden consultar su registro en el siguiente enlace.

