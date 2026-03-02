Abre hoy: registra a tu hijo a beca de 2 mil 500 pesos; ve requisitos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El registro para la Beca de apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina” Primaria comenzó este lunes 2 de marzo y estará vigente hasta el 19 de marzo, confirmaron las autoridades. Por ello, dieron a conocer también los documentos y pasos a seguir para poder recibir 2 mil 500 pesos por estudiante.

De acuerdo con las autoridades, el apoyo anual será para estudiantes de primaria de todos los grados escolares, inscritas e inscritos en instituciones públicas.

Fechas clave de registro para el apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina” Primaria

El registro comenzó este 2 de marzo y estará vigente hasta el jueves 19 de marzo de 2026. Autoridades destacaron que la solicitud se hará a través de la página oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Requisitos para la Beca de apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina” Primaria

Para poder hacer el registro a la Beca de apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina” Primaria será necesario que se tengan a la mano documentos tanto de los padres o tutores como del estudiante a inscribir.

Documentos necesarios de la madre, padre, tutora o tutor para solicitar la beca:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

En tanto, del estudiante se deberá tener a la mano:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de la escuela (CCT)

Paso a paso para solicitar la Beca de apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina” Primaria

Una vez que se tengan los documentos, y ya con el registro abierto, inscribir al estudiante al apoyo será de manera sencilla siguiendo los pasos:

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Primero será necesario ingresar a la página oficial de la beca. Ahí se solicitará que inicie sesión con la cuenta Llave Mx. En caso de no contar con la cuenta, será necesario seleccionar la opción “Crear cuenta Llave Mx” y seguir las indicaciones para darse de alta.

Ya con la cuenta Llave Mx es necesario:

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Da clic en Iniciar sesión con Llave Mx

Ingresa tu número de celular o correo electrónico y contraseña

Da clic en Continuar si autorizas compartir algunos datos necesarios para la solicitud

Verás algunos de tus datos precargados

Da clic en Registrarme

Elige una identificación oficial de la lista y súbela digitalizada

Ingresa los datos de tu domicilio

Elige y sube un comprobante de domicilio digitalizado

Acepta el Aviso de Privacidad Simplificado

Selecciona Guardar registro

Verás un mensaje que dice que ya estás registrada o registrado, da clic en Aceptar para continuar con el proceso.

Después de ingresar los datos del padre, madre o tutor, será el momento de capturar información del estudiante beneficiario. Para registrar al estudiante será necesario:

Dar clic en Registrar un estudiante

Escribir su CURP

Da clic en No soy un robot y luego en Validar CURP

Se cargarán automáticamente sus datos

Selecciona tu parentesco con la o el estudiante

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la primaria

Llena nivel educativo, turno y grado

Marca la casilla para aceptar la leyenda del manifiesto bajo protesta de decir verdad

Finalmente, selecciona Guardar y continuar

En caso de que se tenga más de un estudiante para registro, será necesario dar clic en Regresar a la página principal y volver a dar clic en Registrar un estudiante, de lo contrario, da clic en Descargar comprobante.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.