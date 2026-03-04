Registro Beca Rita Cetina para primaria 2026: así generas tu Llave MX paso a paso

GENERANDO AUDIO...

El registro en línea de la Beca Rita Cetina para primaria 2026 ya está en marcha, y para que niñas y niños puedan acceder al apoyo, madres, padres y tutores deben completar primero un requisito clave: contar con su Llave MX activa.

Este identificador digital es gratuito y funciona como una firma electrónica básica para realizar trámites federales sin acudir a oficinas. Sin esta cuenta no es posible ingresar al sistema de la beca, por lo que generar la Llave MX es el primer paso antes de cargar documentos o registrar estudiantes.

Llave MX: la puerta de entrada al registro oficial

Para iniciar el trámite debes ingresar al portal oficial de la Beca Rita Cetina (www.becaritacetina.gob.mx) y seleccionar la opción “Iniciar sesión con Llave MX”.

Si aún no tienes una cuenta, el propio sistema te redirige al proceso de creación, que toma sólo unos minutos si tienes tu CURP a la mano.

Paso a paso para generar tu Llave MX

El procedimiento es sencillo:

Captura tu CURP como madre, padre o tutor

como madre, padre o tutor Completa el captcha y confirma tus datos personales

y confirma tus Agrega tu código postal y selecciona colonia

Registra un número celular y/o correo electrónico (se recomienda ambos)

y/o (se recomienda ambos) Confirma el código que recibirás por mensaje o correo

por mensaje o correo Crea una contraseña segura y acepta el aviso de privacidad

Al finalizar, podrás volver al portal e iniciar sesión para continuar con la solicitud.

Fechas clave: el registro no estará abierto todo el año

El periodo para solicitar la Beca Rita Cetina es del 2 al 19 de marzo. Después de esa fecha, el sistema no permitirá nuevos registros.

Una vez enviada la solicitud, las autoridades validarán la información antes de avanzar a la siguiente etapa.

Documentos que debes tener listos antes de comenzar

Madre, padre o tutor:

CURP certificada

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

digitalizado Número celular y correo electrónico

Estudiante:

CURP certificada

Clave de Centro de Trabajo (CCT)

La CCT puede consultarse en el portal de la Secretaría de Educación Pública si no se tiene a la mano.

Cómo registrar al estudiante correctamente

Una vez dentro del sistema:

Completa tu registro como tutor Selecciona “Registrar un estudiante” Ingresa la CURP del menor y valida Captura la CCT, grado y turno Acepta el manifiesto y guarda

Al finalizar podrás descargar tu comprobante. Si vas a registrar a más de un estudiante, deberás repetir el proceso.

Evita errores que pueden retrasar la beca

Verifica que la CURP tenga la leyenda de certificación del Registro Civil

del Registro Civil Sólo la persona registrada podrá recibir la tarjeta del apoyo

del apoyo Todos los trámites son gratuitos y no hay intermediarios

y no hay intermediarios Revisa cuidadosamente los datos antes de enviarlos

¿Qué sigue después del registro?

Tras la validación de datos, se notificará la entrega de tarjetas a través de la escuela y canales oficiales del programa. La recomendación es mantenerse informado únicamente en medios institucionales.

