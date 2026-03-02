¡Es obligatorio! Registro Beca Rita Cetina 2026: crea tu cuenta Llave MX paso a paso

GENERANDO AUDIO...

Cuenta llave: indispensable para la Beca Rita Cetina. Cuartoscuro/Archivo

La Beca Rita Cetina Primaria 2026 abrirá su registro el lunes 2 de marzo de 2026 y las familias deberán crear una cuenta Llave MX como requisito obligatorio para solicitar el apoyo. La Coordinación Nacional de Becas Bienestar informó que este paso permitirá acceder al sistema oficial y completar el trámite en línea.

El proceso está dirigido a estudiantes de primero a sexto de primaria. Madres, padres o tutores deberán contar con su cuenta activa antes de iniciar la inscripción, ya que el sistema solicita autenticación mediante Llave MX para continuar con el registro.

Ante la demanda prevista, autoridades recomendaron adelantar la creación de la cuenta y preparar documentos, entre ellos la CURP certificada, para evitar contratiempos el día que inicie el registro.

Beca Rita Cetina Primaria 2026: registro inicia el 2 de marzo

La Coordinación Nacional de Becas Bienestar confirmó que el registro de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 comenzará el lunes 2 de marzo de 2026. El trámite se realizará en línea a través del portal oficial.

El apoyo está destinado a contribuir con gastos relacionados con útiles y uniformes escolares. Para ingresar al sistema de inscripción, las personas responsables deberán autenticarse con su cuenta Llave MX previamente creada.

Las autoridades señalaron que quienes no cuenten con esta cuenta digital no podrán avanzar en el registro hasta completar el procedimiento correspondiente.

Cómo crear cuenta Llave MX paso a paso

Para crear la cuenta Llave MX, el procedimiento es el siguiente:

Ingresar al portal oficial del Gobierno de México. Seleccionar la opción “Crear cuenta”. Capturar la CURP. Validar los datos personales que el sistema completa automáticamente. Agregar código postal y colonia. Registrar número celular y correo electrónico. Crear una contraseña segura. Aceptar el aviso de privacidad.

Una vez concluido el registro, el sistema solicitará verificar el correo electrónico o el número celular. Esta validación permitirá activar la cuenta y utilizarla posteriormente para ingresar al portal de inscripción de la beca.

Las autoridades recomendaron revisar que los datos estén correctos y conservar la contraseña en un lugar seguro para evitar problemas al momento del acceso.

Qué hacer si la CURP ya está registrada en Llave MX

En algunos casos, el sistema puede indicar que la CURP ya cuenta con un registro previo. Esto significa que la persona ya dispone de una cuenta Llave MX activa y deberá iniciar sesión con sus datos.

Si la contraseña fue olvidada, existe una opción de recuperación. El sistema enviará un enlace al correo electrónico registrado para generar una nueva clave de acceso.

También se informó que, en caso de presentar fallas técnicas o dificultades para ingresar, las personas pueden solicitar orientación telefónica marcando al *079.

Completar la creación y activación de la cuenta Llave MX permitirá a madres, padres o tutores ingresar al sistema el 2 de marzo de 2026 y realizar el registro de la Beca Rita Cetina Primaria 2026 conforme al calendario establecido por la Coordinación Nacional de Becas Bienestar.

