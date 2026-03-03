Atención padres: inicia registro en línea para la Beca Rita Cetina de primaria

GENERANDO AUDIO...

La Beca Rita Cetina de primaria abrió su página oficial para el registro, el cual se realizará del 2 al 19 de marzo en el sitio www.becaritacetina.gob.mx, mientras que las asambleas informativas para madres, padres y tutores ya comenzaron en las escuelas, donde se notifican fecha, hora y lugar de cada encuentro.

Tras consolidarse en secundaria en 2025, este año el programa se amplía a todas y todos los alumnos de primarias públicas, con el objetivo de apoyar la economía familiar y evitar el abandono escolar por falta de recursos.

¿Cuándo es el registro de la Beca Rita Cetina de primaria?

El registro en línea estará disponible del 2 al 19 de marzo en la página oficial: www.becaritacetina.gob.mx

Las autoridades escolares informarán oportunamente los detalles de las asambleas informativas, donde se comparten los requisitos y pasos del proceso.

¿Cuánto dinero entrega la Beca Rita Cetina?

Cada alumna o alumno que se incorpore este año recibirá 2 mil 500 pesos anuales, recurso destinado a apoyar la compra de útiles y uniformes escolares.

¿Cómo recibir la Beca Rita Cetina para primaria?

Para acceder al apoyo se deben seguir estos pasos:

Acudir a la asamblea informativa en la escuela de la hija o hijo, las cuales se realizan a partir de febrero

Realizar el registro en línea del 2 al 19 de marzo con los documentos y datos requeridos

Recoger la tarjeta del Banco del Bienestar, mediante la cual se depositarán los recursos; la fecha de entrega será informada en las escuelas y canales oficiales del Gobierno de México

Ampliación a primaria

La ampliación de la Beca Rita Cetina a primaria forma parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar el derecho a la educación con apoyos universales desde la primaria hasta la preparatoria.

