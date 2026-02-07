Beca Rita Cetina 2026: todo lo que tienes que saber sobre pagos y fechas

GENERANDO AUDIO...

Miles de familias quieren saber cuándo cae el depósito de la Beca Rita Cetina. En esta guía te explicamos todo lo que tienes que saber para qué tus hijos reciban el apoyo económico.

Antes de revisar fechas, toma en cuenta lo siguiente:

El apoyo es para estudiantes de primaria y secundaria pública

Los pagos no caen el mismo día para todos

Dependen de si la familia es de continuidad o nuevo ingreso

o El dinero se deposita sólo en la Tarjeta del Bienestar

¿Habrá pago de la Beca Rita Cetina en febrero de 2026?

Sí. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) confirmó que sí habrá pago en febrero, correspondiente al bimestre enero-febrero 2026.

Lo que aún no se ha publicado es el calendario oficial con fechas exactas.

Si ya recibías la beca: así será tu pago

Las familias que ya tenían la Beca Rita Cetina desde 2025 continúan con el esquema habitual.

Un pago cada dos meses de:

1,900 pesos bimestrales

700 pesos extra por cada estudiante adicional en secundaria por familia

Las fechas de pago se anuncian al principio del bimestre con un calendario que indica la fecha de pagos por la primera inicial de la CURP del estudiante.

Si eres nuevo ingreso en 2026: esto cambia

Las familias que se incorporan este año, principalmente con alumnos de primaria, no reciben el apoyo de inmediato.

El proceso confirmado es el siguiente:

Febrero: asambleas informativas en las escuelas

asambleas informativas en las escuelas Marzo: registro en línea en la plataforma oficial

registro en línea en la plataforma oficial Posteriormente: se entregan las tarjetas del Bienestar

se entregan las tarjetas del Bienestar Después de recibir la tarjeta: se realiza el depósito del apoyo anual

En estos casos, el apoyo es anual para estudiantes de primaria:

$2,500 pesos por un estudiante

En estos casos, el apoyo no es bimestral, sino anual para primaria.

¿Cuántos pagos hay al año?

La beca se entrega en cinco bimestres, ya que julio y agosto no se pagan por vacaciones escolares.

¿Dónde consultar el calendario oficial de pagos?

La CNBB informó que el calendario se publicará solo en canales oficiales:

Redes sociales verificadas de la CNBB

Cuentas oficiales de Julio León

Plataformas de Becas para el Bienestar

No se recomienda seguir fechas no oficiales para evitar confusión.

