Atención, becarios: si cuentas con este apoyo, recibirás pago doble en abril

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Si cuentas con este apoyo podrías recibir pago doble en abril. Foto: Gettyimages

Las y los beneficiarios de las Becas para el Bienestar deberán tomar nota, ya que durante abril de 2026 se realizará un pago doble para estudiantes de nivel medio superior y superior, como parte de la calendarización oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Este depósito corresponde a la acumulación de los primeros dos bimestres del año, luego de que se concluyera el proceso de validación de matrícula en los distintos subsistemas educativos.

Beca Benito Juárez: monto y quiénes reciben 3 mil 800 pesos

En el caso de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, dirigida a estudiantes de bachillerato en escuelas públicas, el monto que se entregará en abril será de:

3 mil 800 pesos , correspondientes a los bimestres enero-febrero y marzo-abril

, correspondientes a los bimestres El apoyo regular es de mil 900 pesos bimestrales

El pago doble se verá reflejado en un solo depósito, de acuerdo con la programación que será anunciada en próximos días por autoridades educativas.

Jóvenes Escribiendo el Futuro: pago de hasta 11 mil 600 pesos

Para estudiantes universitarios inscritos en la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, el monto será mayor debido al nivel educativo:

11 mil 600 pesos en total

en total Equivalente a dos bimestres de 5 mil 800 pesos cada uno

Este apoyo está enfocado en alumnas y alumnos de instituciones públicas, con el objetivo de evitar la deserción escolar y apoyar su permanencia académica.

¿Por qué habrá pago doble en abril?

De acuerdo con autoridades del programa, el ajuste en los depósitos se debe a que:

Se concluyó la carga y validación de matrícula

Se regularizó la dispersión de pagos de inicios de año

Se decidió acumular dos bimestres en un solo depósito

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, explicó que este mecanismo permite garantizar que todos los estudiantes registrados reciban el recurso completo correspondiente.

Fechas de depósito aún por confirmar

Aunque ya se confirmó el pago doble en abril, la SEP indicó que las fechas exactas de dispersión se darán a conocer en próximos días a través de los canales oficiales.

Se recomienda a las y los beneficiarios mantenerse atentos a los avisos para conocer cuándo podrán disponer de su apoyo económico.

Apoyo clave para estudiantes en México

Con estos depósitos, el Gobierno federal mantiene la entrega de apoyos económicos dirigidos a estudiantes de escuelas públicas, con el objetivo de:

Reducir la deserción escolar

Apoyar gastos educativos

Impulsar la continuidad académica en todos los niveles

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