Evita rechazos: guía fácil para digitalizar tus documentos y recibir la Beca Rita Cetina

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Para la Beca Rita Cetina es necesario digitalizar documentos. Foto: Cuartoscuro

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina Primaria” ofrece un apoyo anual de 2 mil 500 pesos para los padres de cientos de estudiantes. Para poder tener acceso al beneficio, es necesario presentar varios documentos digitalizados y, para evitar complicaciones, Unotv.com te da una guía rápida y fácil para tener éxito.

Guía rápida para digitalizar documentos para la Beca Rita Cetina

A través de su cuenta oficial, la Beca Rita Cetina destaca que se debe digitalizar la identificación oficial y el comprobante de domicilio. Por ello, si se hace desde una computadora, es necesario escanear el documento, y después guardarlo como un archivo PDF.

En caso de hacerlo a través del celular, es posible hacerlo como una fotografía, la cual debe ser muy clara y evitar que las sombras provoquen que la información sea confusa.

Ya cuando se tengan en digital los documentos, se podrán subir a la plataforma de la Beca Rita Cetina y obtener el apoyo de 2 mil 500 anuales.

Paso a paso para solicitar la Beca de apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina” Primaria

Una vez que se tengan los documentos, y ya con el registro abierto, inscribir al estudiante al apoyo será de manera sencilla siguiendo los pasos:

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Primero será necesario ingresar a la página oficial de la beca. Ahí se solicitará que inicie sesión con la cuenta Llave Mx. En caso de no contar con la cuenta, será necesario seleccionar la opción “Crear cuenta Llave Mx” y seguir las indicaciones para darse de alta.

Ya con la cuenta Llave Mx es necesario:

Ingresa a www.becaritacetina.gob.mx

Da clic en Iniciar sesión con Llave Mx

Ingresa tu número de celular o correo electrónico y contraseña

Da clic en Continuar si autorizas compartir algunos datos necesarios para la solicitud

Verás algunos de tus datos precargados

Da clic en Registrarme

Elige una identificación oficial de la lista y súbela digitalizada

Ingresa los datos de tu domicilio

Elige y sube un comprobante de domicilio digitalizado

Acepta el Aviso de Privacidad Simplificado

Selecciona Guardar registro

Verás un mensaje que dice que ya estás registrada o registrado, da clic en Aceptar para continuar con el proceso.

Después de ingresar los datos del padre, madre o tutor, será el momento de capturar información del estudiante beneficiario. Para registrar al estudiante:

Dar clic en Registrar un estudiante

Escribir su CURP

Da clic en No soy un robot y luego en Validar CURP

Se cargarán automáticamente sus datos

Selecciona tu parentesco con la o el estudiante

Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la primaria

Llena nivel educativo, turno y grado

Marca la casilla para aceptar la leyenda del manifiesto bajo protesta de decir verdad

Finalmente, selecciona Guardar y continuar

En caso de que se tenga más de un estudiante para registro, será necesario dar clic en Regresar a la página principal y volver a dar clic en Registrar un estudiante, de lo contrario, da clic en Descargar comprobante.

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