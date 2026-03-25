Serán universales: Sonora dará becas a todos los estudiantes de primaria a universidad

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De primaria a Universidad: Sonora universalizará las becas. Cuartoscuro

El programa de becas en Sonora, que cubrirá a estudiantes de primaria a universidad, será universal en escuelas públicas, con una inversión de 2 mil 160 millones de pesos, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario anunció que la entidad será la primera en implementar este esquema, que garantiza apoyo económico a todos los alumnos mediante distintos programas educativos.

Sonora universaliza becas para estudiantes

De acuerdo con lo informado, el programa contempla que todos los estudiantes de escuelas públicas reciban algún tipo de beca dependiendo de su nivel educativo.

El esquema se aplicará de la siguiente manera:

Primaria y secundaria : beca Rita Cetina

: beca Rita Cetina Preparatoria : beca Benito Juárez

: beca Benito Juárez Universidad: beca Sonora de Oportunidades

Con esta medida, el gobierno estatal busca que ningún estudiante quede fuera del acceso a apoyos educativos.

Inversión de 2 mil 160 millones de pesos en becas

El gobernador detalló que el programa contará con un presupuesto total de 2 mil 160 millones de pesos.

El financiamiento se dividirá de la siguiente forma:

1 mil 80 millones de pesos aportados por el gobierno estatal

aportados por el gobierno estatal 1 mil 80 millones de pesos provenientes del gobierno federal

Durazo Montaño señaló que ya cuenta con autorización federal para avanzar en la universalización del programa en nivel superior.

Becas en Sonora serán un derecho constitucional

El mandatario recordó que el programa de becas en Sonora tiene carácter constitucional, por lo que su presupuesto debe aumentar cada año.

Esto implica que el financiamiento destinado a estos apoyos no podrá reducirse en ejercicios fiscales posteriores.

Objetivo del programa de becas en Sonora

El gobierno estatal indicó que la universalización de las becas en Sonora busca garantizar el acceso a la educación en todos los niveles.

Finalmente, el mandatario afirmó que el objetivo es fortalecer las oportunidades educativas en la entidad mediante apoyos económicos directos a estudiantes.

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