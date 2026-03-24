Pagos de becas Benito Juárez y Rita Cetina 2026: esto debes hacer para ver si ya te depositaron

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Foto: Getty Images.

Los beneficiarios de las Becas Rita Cetina y Benito Juárez recibirán su segundo depósito del año en abril de 2026, aunque las autoridades todavía no publican el calendario oficial con las fechas exactas de pago.

Las autoridades indicaron que los estudiantes deben mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer los días de depósito correspondientes al bimestre.

Dónde consultar el calendario de pagos de las becas

El calendario oficial de pagos se podrá consultar a través de los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, así como en las redes sociales de su titular, Julio León.

Hasta el momento, las autoridades no han publicado las fechas específicas de depósito, pero se espera que el calendario se dé a conocer antes de iniciar los pagos de abril.

El objetivo de estos programas es evitar la deserción escolar y apoyar económicamente a estudiantes de escuelas públicas para que continúen y concluyan sus estudios.

La Beca Benito Juárez está dirigida a estudiantes de nivel medio superior, mientras que la Beca Rita Cetina inicialmente se enfoca en estudiantes de secundaria, aunque el programa ya contempla su expansión a primaria y posteriormente a preescolar.

Cómo saber si ya depositaron la beca

Los beneficiarios pueden verificar si ya recibieron el pago de abril mediante varias opciones:

Buscador de Estatus: ingresar al portal con la CURP

ingresar al portal con la CURP Teléfono: llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta

llamar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta App del Banco del Bienestar: consultar saldo

consultar saldo Cajeros automáticos del Banco del Bienestar

Estas herramientas permiten conocer el saldo y confirmar si el depósito ya fue realizado.

Registro para apoyo de uniformes y útiles Rita Cetina Primaria

El registro para la Beca de apoyo para uniformes y útiles “Rita Cetina” Primaria estuvo abierto del 2 al 19 de marzo de 2026, informaron autoridades.

Este apoyo contempla 2 mil 500 pesos por estudiante al año para alumnos de primaria inscritos en escuelas públicas.

El registro se realizó a través del sitio oficial del programa, donde los padres o tutores debían ingresar con la cuenta Llave MX y subir documentos como identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP del estudiante y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

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