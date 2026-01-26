Atención, estudiantes: cuándo llega el primer depósito de Becas Benito Juárez 2026

GENERANDO AUDIO...

Beca Benito Juárez 2026. Foto: Uno TV

El primer pago de la Beca Benito Juárez correspondiente al actual periodo se prevé a partir del 2 de febrero, aunque hasta el momento la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) no ha publicado un calendario oficial de depósitos. De manera preliminar, se estima que la dispersión de recursos mantenga un esquema similar al de años anteriores, como ha ocurrido en ciclos previos.

La Beca Benito Juárez es uno de los principales programas para el Bienestar del Gobierno de México, enfocado en estudiantes de educación media superior inscritos en instituciones públicas, con el objetivo de reducir la deserción escolar y apoyar la permanencia académica.

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Benito Juárez?

El programa otorga un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a alumnas y alumnos que cursan el bachillerato o profesional técnico bachiller en el sector público.

Este recurso está destinado a cubrir gastos básicos relacionados con la continuidad escolar y se entrega siempre que el estudiante cumpla con los criterios establecidos en las reglas de operación.

¿Durante cuánto tiempo se entrega la beca?

La beca se otorga durante los primeros cinco bimestres de cada ciclo escolar, con un límite máximo de 40 meses, siempre y cuando el alumno permanezca inscrito en una escuela pública de nivel medio superior.

El esquema busca garantizar un acompañamiento económico sostenido a lo largo de la trayectoria académica del alumnado beneficiario.

Fechas de inscripción al programa

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) es la instancia encargada de realizar las incorporaciones de nuevos beneficiarios en cada ciclo escolar y, en caso necesario, abrir convocatorias adicionales.

El último periodo de registro se llevó a cabo del 1 al 15 de octubre de 2025. Hasta ahora, las autoridades no han anunciado nuevas fechas, aunque se prevé que el calendario de inscripción y pagos se mantenga similar al de años anteriores.

Se recomienda a las y los estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales y redes sociales del programa para conocer futuras convocatorias.

Requisitos para recibir la Beca Benito Juárez

Para acceder a la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrita o inscrito en una escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller

en una escuela pública de nivel bachillerato o profesional técnico bachiller No recibir otra beca federal con el mismo propósito

Para el ejercicio 2026, el programa cuenta con un presupuesto destinado a beneficiar a 4.2 millones de estudiantes. No obstante, se dará prioridad a quienes cursen sus estudios en:

Escuelas clasificadas como de interés

Planteles ubicados en localidades prioritarias , como: Localidades indígenas Comunidades de menos de 50 habitantes sin grado de marginación Zonas con alto o muy alto grado de marginación Telebachilleratos comunitarios y telebachilleratos

, como:

