¡Atento! Próximo pago de Mi Beca para Empezar está cerca; conoce la fecha

Mi Beca para Empezar. Foto: Cuartoscuro.

Febrero está por iniciar y, con ello, la llegada del pago correspondiente de Mi Beca para Empezar, programa del Gobierno de la Ciudad de México dirigido a estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas, así como de los Centros de Atención Múltiple (CAM), que tiene como objetivo mejorar el ingreso familiar y evitar así la deserción escolar.

¿Cuándo depositan el pago de Mi Beca para Empezar de febrero?

El sexto depósito del ciclo escolar 2025-2026 se prevé que se realizará el próximo domingo 1 de febrero de 2026, siguiendo el padrón de pagos del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien).

Monto del pago de Mi Beca para Empezar

De acuerdo con la dependencia capitalina, el monto varía dependiendo el grado escolar y se realiza a través de la Tarjeta Mi Beca para Empezar.

Para el ciclo escolar actual, el pago para los beneficiarios del programa será el siguiente:

600 pesos mensuales para preescolar

650 pesos mensuales para primaria

600 pesos mensuales para todos los niveles del Centro de Atención Múltiple (CAM)

Requisitos para ser parte del programa Mi Beca para Empezar

Para realizar el trámite, el tutor del estudiante deberán contar con la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente del tutor , como INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo vigente.

, como INE, cédula profesional, pasaporte, cartilla militar o licencia de manejo vigente. Comprobante de domicilio , con una vigencia no mayor a tres meses, que puede ser recibo de agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia.

, con una vigencia no mayor a tres meses, que puede ser recibo de agua, luz, predial, gas natural, teléfono o constancia de residencia. CURP del beneficiario , que incluya la leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”.

, que incluya la leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”. Cuenta Llave CDMX Expediente, creada por el tutor, utilizando el mismo correo electrónico y número telefónico registrados en el ciclo escolar 2024-2025 del programa.

Una vez creada la Cuenta Llave CDMX, el tutor podrá realizar el registro del beneficiario a través del sitio oficial: https://registro.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx