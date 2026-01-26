Pago triple de la Beca Rita Cetina llegará en febrero; ve si aplica para ti

GENERANDO AUDIO...

El pago de la Beca Rita Cetina 2026 está por iniciar en febrero, y autoridades confirmaron que sí habrá un pago triple, aunque no aplicará para todos los beneficiarios. El anuncio ha generado expectativa entre las familias que esperan el primer depósito del año.

La Beca Rita Cetina 2026 forma parte de los programas prioritarios del Gobierno de México, administrados por la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez, y tiene como objetivo apoyar a estudiantes de educación básica para evitar la deserción escolar por falta de recursos.

La Beca Rita Cetina 2026 amplía su cobertura

Para este año, la Beca Rita Cetina amplió su alcance y ahora también contempla a estudiantes de primaria, además de los alumnos de secundaria que ya eran beneficiarios. Aunque todavía no se han publicado fechas oficiales de registro, se prevé que millones de familias soliciten el apoyo.

Este anuncio incrementó el interés por conocer cuándo cae el primer pago, cuánto dinero se entregará y quiénes recibirán el depósito primero durante febrero.

Pago triple de la Beca Rita Cetina 2026: quiénes lo reciben

Ante los rumores sobre un pago triple, el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, aclaró la información y confirmó que sí habrá un depósito triple, pero solo para un grupo específico de beneficiarios.

El pago triple de la Beca Rita Cetina 2026 aplica para los estudiantes que se registraron en septiembre pasado, quienes recibirán el apoyo con retroactivo de bimestres anteriores. Esto genera un pago acumulado en una sola exhibición.

Las autoridades reiteraron que es indispensable contar con la Tarjeta del Bienestar activa, ya que sin este medio de pago no es posible cobrar la beca, independientemente del monto a recibir.

Calendario tentativo de pagos en febrero de 2026

Aunque el calendario oficial aún no ha sido publicado, se difundió un calendario tentativo de pagos para la Beca Rita Cetina 2026, organizado por la letra inicial del primer apellido del beneficiario.

Las fechas previstas son las siguientes:

Martes 3 de febrero : A

: A Miércoles 4 de febrero : B

: B Jueves 5 y viernes 6 de febrero : C

: C Lunes 9 de febrero : D, E y F

: D, E y F Martes 10 y miércoles 11 de febrero : G

: G Jueves 12 de febrero : H, I, J y K

: H, I, J y K Viernes 13 de febrero : L

: L Lunes 16 y martes 17 de febrero : M

: M Miércoles 18 de febrero : N, Ñ y O

: N, Ñ y O Jueves 19 de febrero : P y Q

: P y Q Viernes 20 y lunes 23 de febrero : R

: R Martes 24 de febrero : S

: S Miércoles 25 de febrero : T, U y V

: T, U y V Jueves 26 de febrero: W, X, Y y Z

Las autoridades recordaron que estas fechas pueden ajustarse, por lo que se recomienda consultar los canales oficiales.

Quiénes cobran primero la Beca Rita Cetina 2026

Los primeros en recibir el depósito de la Beca Rita Cetina 2026 serán los estudiantes de secundaria que ya cuenten con su Tarjeta del Bienestar activa.

También se precisó que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito, ya que el saldo permanece disponible en la cuenta, lo que permite disponer del apoyo en una fecha posterior sin penalización.

La Coordinación Nacional de Becas indicó que cualquier actualización o cambio en el calendario será informada de manera oficial.

