Pagos de la Beca para Empezar 2026, enfocada a preescolar y primaria en CDMX.

Restan seis pagos para el ciclo escolar 2025-2026. Foto: Cuartoscuro.

De enero a julio, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) realizará los pagos de la Beca para Empezar sobre el ciclo escolar 2025-2026. Va dirigida a alumnos de preescolar y primaria.

Mi Beca para Empezar -también conocida como Bienestar para Niñas y Niños-, es un programa del gobierno capitalino. Va enfocado a las siguientes personas:

Alumnas y alumnos de preescolar y primaria pública

Estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y laboral de los Centros de Atención Múltiple (CAM)

Adultos inscritos en primaria o secundaria pública (depende de criterios de permanencia y registro)

A través del Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien), se entregan apoyos que van de los 500 a los 600 pesos mensuales, según el Sistema de Información para el Bienestar.

Preescolar: 500 pesos mensuales

Primaria y secundaria: 550 pesos

Alumnos del CAM: 600 pesos

Para el ciclo escolar 2025-2026, la Beca para Empezar de CDMX se entregará durante 10 meses, de los cuales, ya transcurrieron cuatro meses.

Asimismo, el ayuda se entrega a través de una tarjeta del programa que únicamente es válida en negocios afiliados. Por ello, el apoyo no puede retirarse en efectivo.

Fechas de pago de la Beca para Empezar en CDMX

Para este 2026, el apoyo para el ciclo escolar 2025-2026 se entregará de forma mensual entre enero y julio, según la información oficial.

Pago de enero: 2 de febrero

Febrero: 2 de marzo

Marzo: 1 de abril

Abril: 1 de mayo

Mayo: 1 de junio

Junio: 1 de julio

Cabe destacar que, hasta enero, el Gobierno de CDMX todavía no anuncia las fechas de inscripción para el ciclo escolar 2026-2027. De igual manera, se desconoce si los montos incrementarán.

Entre tanto, te dejamos los requisitos y documentos necesarios para obtener la Beca para empezar en CDMX.

Requisitos

Ser alumno inscrito o matriculado en escuela pública a nivel preescolar, primaria, secundaria o del CAM en CDMX

No tener otro apoyo vigente

Documentos

Identificación oficial vigente del tutor

Comprobante de domicilio con vigencia no mayor a 3 meses

CURP del beneficiario con la leyenda “Certificada: verificada con el Registro Civil”

Cuenta Llave CDMX Expediente, creada por el tutor con el mismo correo y número telefónico que se usarán para el registro en el programa

