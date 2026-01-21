Beca Rita Cetina Edomex 2026: Cuánto reciben de apoyo los estudiantes de primaria y secundaria

GENERANDO AUDIO...

Siendo el principal apoyo para evitar la deserción escolar en el Estado de México, la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” 2026 ofrece montos diferenciados según el nivel educativo, así como desentendiendo de si se trata de beneficiarios de continuidad o nuevo ingreso.

Dirigida a familias con hijos en escuelas públicas de la entidad, aquí te detallamos cuánto recibirá cada familia en el Edomex con esta beca durante este ciclo escolar.

Montos para Primaria en 2026

El pago para los estudiantes de primaria se divide en dos esquemas principales:

1. Familias de Continuidad (inscritas desde 2025 o antes): con un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por familia (independientemente del número de hijos en este nivel).

2. Familias de Nuevo Ingreso (registro en marzo de 2026): para los nuevos beneficiarios el apoyo se entregará de forma anual bajo el siguiente esquema:

1 estudiante: 2 mil 500 pesos anuales

2 mil 500 pesos anuales 2 estudiantes: 5 mil pesos anuales

5 mil pesos anuales 3 estudiantes: 7 mil 500 pesos anuales

Montos para Secundaria en 2026

Mientras que, para el nivel secundaria, el programa contempla un incentivo adicional para familias con más de un hijo inscrito, con una base de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales al bimestre por el segundo estudiante.

En este nivel, las familias con más de un hijo inscrito en secundaria recibirán desde 2 mil 600 pesos bimestrales.

Toda vez que, en hogares mixtos con alumnos en ambos niveles, los apoyos se ajustan sumando el pago base bimestral más los montos correspondientes por nuevo ingreso o nivel educativo.

En tanto que la inscripción al programa está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Los padres y tutores deben estar atentos a las asambleas informativas en los planteles educativos para los procesos de validación de datos y nuevas incorporaciones programadas para marzo.

