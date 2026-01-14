Beca Benito Juárez 2026: cuándo cae el primer depósito del año y cómo revisar si te aceptaron

GENERANDO AUDIO...

Los estudiantes de preparatoria y bachillerato público recibirán la Beca Benito Juárez 2026, un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales, confirmó el programa Becas para el Bienestar.

La Beca Universal de Educación Media Superior “Benito Juárez” está dirigida a alumnas y alumnos de hasta 25 años, inscritos en escuelas públicas en modalidad escolarizada o mixta, con el objetivo de que continúen y concluyan sus estudios.

Beca Benito Juárez 2026: fechas del primer depósito

Hasta el momento, no hay un calendario oficial de pagos para 2026. Sin embargo, con base en los esquemas de años anteriores, el primer depósito correspondería al bimestre enero-febrero, el cual suele realizarse en febrero.

El calendario tentativo quedaría así:

Febrero: enero-febrero

enero-febrero Abril: marzo-abril

marzo-abril Junio: mayo-junio

mayo-junio Octubre: septiembre-octubre

septiembre-octubre Diciembre: noviembre-diciembre

Monto, duración y quiénes reciben la beca

El apoyo económico es de 1,900 pesos cada dos meses, durante los 10 meses del ciclo escolar. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional. La beca puede otorgarse hasta por 30 meses, siempre que la o el estudiante continúe inscrito.

El pago se hace de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Cómo saber si te aceptaron y recomendaciones

La entrega de tarjetas comenzó el 25 de noviembre y las escuelas informan fecha y lugar de entrega. También se difunde información en los canales oficiales de Becas Bienestar por WhatsApp, disponibles por entidad.

Para consultar saldo, las autoridades recomiendan:

Usar la App Banco del Bienestar Móvil

Llamar al 800 900 2000, opción 1

En caso de robo o extravío, se debe llamar al mismo número, opción 2, y solicitar la reposición.

