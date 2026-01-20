Sal de dudas sobre pagos: así puedes saber si tienes becas pendientes por cobrar

GENERANDO AUDIO...

Varios estudiantes tienen Beca Benito Juárez. Foto: Cuartoscuro

Tener información a la mano sobre los pagos de la Beca Benito Juárez es más sencillo gracias a la herramienta Buscador de Estatus. Con ella, los beneficiarios podrán conocer la forma de pago en la que reciben el apoyo, revisar depósitos pendientes y consultar mensajes de la Coordinación Nacional de Becas.

¿Para qué sirve el Buscador de Estatus?

El Buscador de Estatus es el contacto directo entre las y los beneficiarios y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. A través de esta plataforma se puede consultar:

Si formas parte de la Beca Benito Juárez

A qué programa perteneces: Básica, Media Superior o Superior

perteneces: Básica, Media Superior o Superior Tu forma de pago y banco

y banco El proceso de entrega de tu tarjeta del Banco del Bienestar

del Banco del Bienestar Becas pendientes por cobrar

Tu historial de solicitudes

Mensajes oficiales sobre tu beca

¿Cómo consultar el estatus solo con la CURP?

El Buscador de Estatus, además de ser una herramienta para revisar la información, es de fácil uso, y solamente es necesario seguir esta serie de pasos:

Tener a la mano tu CURP de los beneficiarios

de los beneficiarios Entra a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta

Si no conoces la CURP, selecciona Consulta tu CURP aquí

Marca No soy un robot

Da clic en Buscar

Pagos, tarjeta y mensajes importantes

Para conocer información concreta de depósitos de la Beca, existe el apartado “Becas emitidas”. Ahí podrás encontrar:

Fecha de depósito

Situación del pago : depositado, en proceso o rechazado

: depositado, en proceso o rechazado Periodo que cubre tu beca

Autoridades destacaron que el Buscador de Estatus se actualiza constantemente, por ello, es importante revisarlo de manera constante para estar al día con la información.

Finalmente, enfatizaron que todos los trámites son gratuitos, por lo que se recomienda revisarlo con frecuencia y evitar intermediarios.

