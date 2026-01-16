Hasta 7 mil 500 pesos: Estos son los montos oficiales de la Beca Rita Cetina

GENERANDO AUDIO...

Beca Rita Cetina. Foto: Cuartoscuro.

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, es un programa del Gobierno de México que otorga apoyo bimestral a estudiantes de escuelas públicas. Este beneficio está dirigido a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado que se encuentren inscritos en secundaria.

Para este año 2026 el programa se amplía para incluir a las y los estudiantes de nivel primaria, quienes recibirán un apoyo económico destinado a la compra de útiles y uniformes.

Y tiene como objetivo fortalecer y garantizar el derecho a la educación sin abandonar sus estudios por falta de recursos.

¿Cuál es el monto de la beca?

El monto de la Beca Rita Cetina depende del momento en que tu familia comenzó a formar parte del programa, de cómo esté integrada y del nivel educativo de tus hijas e hijos.



Familias de continuidad

Es decir familias que entraron al programa en 2025 o antes

Si tienes 1 estudiante de primaria recibirán mil 900 pesos bimestrales

Si tienes 2 estudiantes de primaria recibirán mil 900 pesos bimestrales

Si tienes 2 estudiantes de secundaria recibirán mil 900 pesos y 700 pesos bimestrales adicionales por cada estudiante

Familias que ingresen al programa en 2026

Si tu familia tiene 1 estudiante de primaria recibirán 2 mil 500 pesos anuales

Si tu familia tienen 2 estudiantes de primaria recibirán 5 mil pesos anuales

Si tu familia tiene3 estudiantes de primaria recibirán 7 mil 500 pesos anuales

Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso

Para las familias que ya tenían estudiantes de primaria inscritos en la Beca Rita Cetina y van a inscribir a un nuevo alumno, los montos quedarían de la siguiente manera:

Si tu familia tiene 1 estudiante de primaria de continuidad y 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso recibirán mil 900 pesos bimestrales más 2 mil 500 pesos anuales

más Si tu familia tiene 1 estudiante de primaria de continuidad y 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso recibirán mil 900 pesos bimestrales y 5 mil anuales

y Si tu familia tiene 2 estudiantes de secundaria de continuidad y 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso recibirán mil 900 pesos más 700 pesos bimestrales y 2 mil 500 pesos anuales

Recuerda que estos son solo algunos ejemplos de cómo se podría distribuir tu beca. Te los presentamos para que puedas identificar la composición de tu familia y conocer el monto que te corresponde recibir.

