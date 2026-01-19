Beca Rita Cetina 2026: los pasos clave tras recibir la tarjeta del Bienestar

GENERANDO AUDIO...

Después de recibir la tarjeta del Bienestar correspondiente a la Beca Rita Cetina, el siguiente paso es esperar su activación, un proceso que puede tardar hasta 20 días hábiles.

Una forma sencilla de saber si la tarjeta ya está activa es descargar la aplicación del Banco del Bienestar. Si al ingresar los datos de tu tarjeta la app te permite el acceso, significa que ya está activa. En caso contrario, deberás seguir esperando.

Si al ingresar a la aplicación el saldo aparece en $0.00, no significa que haya un error: únicamente tendrás que esperar a que el depósito de la beca se refleje en tu cuenta. El NIP de la tarjeta solo podrá cambiarse una vez que esté activa.

Es importante tomar en cuenta que no a todas las personas beneficiarias se les deposita el apoyo el mismo día ni a la misma hora. Además, el calendario de pagos por orden alfabético no aplica para quienes reciben la beca por primera vez, ya que este esquema es exclusivo para beneficiarios de continuidad.

La recomendación principal es mantener la calma y tener paciencia: todas y todos tendrán acceso a la Beca Rita Cetina.

¿Qué es la Beca Rita Cetina y para qué sirve?

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” es un Programa Prioritario del Gobierno de México que busca fortalecer y garantizar el derecho a la educación, evitando que niñas, niños y adolescentes abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.

Está dirigida a familias con hijas, hijos o menores a su cuidado inscritos en preescolar, primaria o secundaria dentro del sistema de educación pública.

¿Quiénes pueden recibir la beca?

La beca está destinada a estudiantes de primaria y secundaria de todos los grados escolares inscritos en instituciones públicas.

¿Cuál es el monto de la Beca Rita Cetina?

El monto del apoyo varía según el momento en que la familia ingresó al programa, la integración familiar y el nivel educativo de las hijas e hijos.

Familias de continuidad (ingresaron en 2025 o antes):

1 estudiante de primaria: $1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de primaria: $1,900 pesos bimestrales

1 primaria y 1 secundaria: $1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de secundaria: $1,900 + $700 pesos bimestrales

1 primaria y 2 secundaria: $1,900 + $700 pesos bimestrales

Familias que ingresarán en marzo de 2026:

1 estudiante de primaria: $2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria: $5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria: $7,500 pesos anuales

Familias de continuidad con primaria de nuevo ingreso (marzo 2026):

1 primaria de continuidad + 1 primaria nuevo ingreso: $1,900 bimestrales + $2,500 anuales

1 primaria de continuidad + 2 primarias nuevo ingreso: $1,900 bimestrales + $5,000 anuales

2 secundaria de continuidad + 1 primaria nuevo ingreso: $1,900 + $700 bimestrales + $2,500 anuales

Por el momento, solo las familias con hijas e hijos inscritos en una primaria pública podrán solicitar la beca.

¿Cómo obtener la Beca Rita Cetina?

1ª Etapa: Asambleas informativas

En febrero se realizarán asambleas en las escuelas primarias públicas, donde se explicará paso a paso cómo solicitar la beca en la plataforma. La información sobre fecha y sede se difundirá mediante carteles escolares y el canal de WhatsApp de cada estado.

2ª Etapa: Registro en línea

Tras las asambleas, las familias podrán solicitar la Beca de apoyo para uniformes y útiles para educación primaria “Rita Cetina” mediante el registro en línea.

3ª Etapa: Entrega de tarjetas

La entrega de tarjetas será notificada a través de la escuela, la página web, redes sociales verificadas y el canal oficial de WhatsApp. Se recomienda informarse únicamente por estos medios.

