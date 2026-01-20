Municipio de Chihuahua publica convocatoria de Becas de Formación

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, emitió la convocatoria del programa “Becas de Excelencia, de Formación y de Competitividad”, en su modalidad Becas de Formación, dirigida a estudiantes de escuelas públicas del municipio.

La convocatoria tiene como fundamento el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, el Reglamento Interior del Municipio y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. El objetivo del programa es incentivar la permanecía escolar y la conclusión del ciclo escolar o nivel académico mediante un apoyo económico.

¿Quiénes pueden solicitar la beca?

Podrán participar estudiantes de escuelas públicas del municipio de Chihuahua que cursen:

Preescolar (segundo y tercer grado)

(segundo y tercer grado) Primaria (de primero a sexto grado)

(de primero a sexto grado) Nivel superior (del segundo al último cuatrimestre o semestre)

Las y los aspirantes deberán contar con un promedio mínimo de 75 y máximo de 94 en escala de 100, correspondiente al ciclo escolar, cuatrimestre o semestre inmediato anterior, según aplique.

Documentación adquirida

Las personas solicitantes deberán presentar la documentación completa en original y copia legible para cotejo. Entre los documentos solicitados se encuentran:

Acta de nacimiento

CURP con código QR

Boleta oficial de calificaciones (no kardex)

Comprobante de domicilio en el municipio de Chihuahua

Constancia de estudios vigente

Estudio socioeconómico

Credencial para votar vigente, en caso de ser mayor de edad

Para estudiantes menores de edad, el trámite deberá ser realizado por madre, padre o hermano mayor de edad, abuelo o tutor legal, quienes también deberán presentar documentación oficial que acredite la relación.

En el caso de hijas o hijos de policías o bomberos caídos en cumplimiento de su deber, la condición será válida únicamente cuando exista el reconocimiento por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Modalidades de registro

Presencial: Las personas interesadas deberán acudir a los Centros de Recepción, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, con la documentación completa. Al finalizar el trámite se entregará un folio que deberá resguardarse.

Las personas interesadas deberán acudir a los Centros de Recepción, en un horario de 09:00 a 15:00 horas, con la documentación completa. Al finalizar el trámite se entregará un folio que deberá resguardarse. Línea: El registro estará en la plataforma https://beneficiarios.mpiochih.gob.mx/ desde las 00:01 horas del 26 de enero hasta las 23:59 horas del 30 de enero del 2026.

La documentación deberá cargarse en formato PDF, con un peso máximo de 3 MB, y será responsabilidad de la persona solicitante que los archivos sean legibles y completos.

Fechas para zona urbana y rural

Zona urbana: del 26 al 30 de enero de 2026

del 26 al 30 de enero de 2026 Zona rural: del 26 de enero al 6 de febrero de 2026

El registro podrá realizarse de manera presencial o en línea, conforme a las fechas establecidas.

Asignación de las becas

El Comité de Validación será el encargado de revisar, valorar y dictaminar las solicitudes, así como de seleccionar a las personas beneficiarias conforme a las Reglas de Operación del programa.

El monto de apoyo económico se determinará de acuerdo con el presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2026.

Restricciones y publicación de resultados

No podrán acceder al beneficio quienes reciban otra beca federal, estatal o municipal, presenten solicitudes incompletas, residan fuera del municipio o no cumplan con el promedio requerido.

El padrón de las personas beneficiarás será publicado en el periódico de mayor circulación del municipio, en el sitio web oficial del Gobierno Municipal de Chihuahua y en la página de Facebook de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.

Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 072, extensiones 6520 y 6566, o acudir a las oficinas ubicadas en la calle Segunda número 4 esquina con avenida Juárez, en la colonia Centro.

