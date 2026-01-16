Oficial: Esto te darán las Becas para el Bienestar este 2026

El Gobierno de México ya dio a conocer los montos oficiales de las Becas para el Bienestar en 2026, apoyos dirigidos a millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior en todo el país.

Estos programas sociales buscan fortalecer la permanencia escolar y reducir el abandono por falta de recursos.

Montos oficiales para 2026

Los apoyos económicos de las Becas para el Bienestar se entregarán conforme al nivel educativo de cada estudiante y además al tipo de programa en el que estén inscritos.

Estos son los montos oficiales confirmados:

  • Beca Rita Cetina 

Este programa otorga un apoyo anual de 2 mil 500 pesos a estudiantes de nivel primaria,  destinados a la compra de útiles escolares y uniformes.

Para estudiantes de secundaria, la Beca Rita Cetina otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales (excepto el bimestre julio-agosto). Además en el caso de las familias que tengan más de un hijo inscrito en este nivel, recibirán 700 pesos adicionales por cada estudiante.

  • Beca Benito Juárez 

Las y los estudiantes de preparatoria o bachillerato que se encuentren inscritos en dicho programa, recibirán mil 900 pesos bimestrales durante todo el ciclo escolar, excepto el período vacacional de verano

  • Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro  

Para educación superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un monto de 5 mil 800 pesos bimestrales, que se entregan en cinco bimestres a lo largo del año.

Todos los pagos se realizan de manera directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco Bienestar. 

Las Becas Bienestar representan un apoyo fundamental para la educación en México, al garantizar que ninguna niña, niño o joven quede rezagado en su trayectoria académica.

