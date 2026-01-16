Oficial: Esto te darán las Becas para el Bienestar este 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México ya dio a conocer los montos oficiales de las Becas para el Bienestar en 2026, apoyos dirigidos a millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior en todo el país.

Estos programas sociales buscan fortalecer la permanencia escolar y reducir el abandono por falta de recursos.

Montos oficiales para 2026

Los apoyos económicos de las Becas para el Bienestar se entregarán conforme al nivel educativo de cada estudiante y además al tipo de programa en el que estén inscritos.

Estos son los montos oficiales confirmados:

Beca Rita Cetina

Este programa otorga un apoyo anual de 2 mil 500 pesos a estudiantes de nivel primaria, destinados a la compra de útiles escolares y uniformes.

Para estudiantes de secundaria, la Beca Rita Cetina otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales (excepto el bimestre julio-agosto). Además en el caso de las familias que tengan más de un hijo inscrito en este nivel, recibirán 700 pesos adicionales por cada estudiante.

Beca Benito Juárez

Las y los estudiantes de preparatoria o bachillerato que se encuentren inscritos en dicho programa, recibirán mil 900 pesos bimestrales durante todo el ciclo escolar, excepto el período vacacional de verano.

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Para educación superior, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro otorga un monto de 5 mil 800 pesos bimestrales, que se entregan en cinco bimestres a lo largo del año.

Todos los pagos se realizan de manera directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco Bienestar.

Las Becas Bienestar representan un apoyo fundamental para la educación en México, al garantizar que ninguna niña, niño o joven quede rezagado en su trayectoria académica.