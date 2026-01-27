Evita contratiempos: guía rápida para actualizar tus datos en Llave MX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Tener desactualizados datos de contacto en el sistema de la Beca Benito Juárez podría traer algunos inconvenientes, por ello, es importante tener actualizada la información en el sistema Llave MX. En caso de que se tenga que modificar alguna dato Uno TV te da una guía para hacerlo sin complicaciones.

¿Cómo actualizar información en el sistema Llave MX?

Para poder actualizar los medios de contacto en el perfil Llave MX es necesario hacer los siguientes pasos.

El primer paso para poder actualizar los medios de contacto es ingresar al sistema Llave MX y acceder a la cuenta que se creó previamente.

Segundo. Ten a la mano datos a actualizar

Una vez que hayas ingresado al sistema es indispensable tener a la mano el correo electrónico o el número telefónico que se desea actualizar.

Tercero. Guardar información nueva.

Después de haber ingresado los datos actualizados solo será necesario dar clic en el apartado de guardar para que la información cambie y no exista inconveniente alguno para el sistema de Beca Benito Juárez.

¿Cómo saber que se actualizaron los datos correctamente?

Después de ingresar los nuevos datos y haberlos guardado correctamente, se enviará un enlace para verificar el número de celular o correo electrónico actualizados. De esa manera se sabrá que la información se cambió correctamente en el sistema.

¿Qué es y para qué sirve el sistema Llave MX?

El sistema Llave MX sirve para realizar trámites y acceder a programas sociales en línea en los sitios web del gobierno. De acuerdo con el sitio oficial del sistema, se puede dar seguimiento también a los trámites sin necesidad de presentarse en las oficinas.

Autoridades destacan que “cada vez se integran más trámites y servicios” a fin de que el usuario pueda hacer más gestiones desde una única cuenta.

