Este viernes 27 de febrero cobran la Beca Benito Juárez apellidos con T, U, V, W, X, Y y Z

Beca Benito Juárez.

Este viernes 27 de febrero concluye la dispersión del pago de la Beca Benito Juárez, correspondiente al bimestre enero-febrero. En esta fecha corresponde el turno a las y los estudiantes cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

La Beca Benito Juárez otorga un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos a estudiantes de educación media superior inscritos en escuelas públicas.

¿Quiénes cobran este viernes 27 de febrero?

De acuerdo con el calendario oficial dado a conocer por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB), este viernes 27 de febrero corresponde el pago a las y los beneficiarios cuyo primer apellido inicia con las letras T, U, V, W, X, Y y Z.

Debido a que este día corresponde el pago del primer bimestre de 2026 a varias letras del calendario, es posible que el depósito tarde en verse reflejado, por lo que se recomienda tener paciencia.

De esta forma concluye el pago correspondiente al bimestre enero-febrero para millones de beneficiarios de la Beca Benito Juárez.

¿Cómo saber si ya depositaron la Beca Benito Juárez?

Existen varias formas de conocer si ya fue depositada la Beca Benito Juárez:

Buscador de Estatus: Ingresa con tu CURP en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx. Si el apartado “Becas Emitidas” muestra el año actual y la fecha de depósito, significa que el pago ya fue enviado.

Ingresa con tu CURP en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx. Si el apartado “Becas Emitidas” muestra el año actual y la fecha de depósito, significa que el pago ya fue enviado. App Banco del Bienestar: Descarga la app, registra tu tarjeta y consulta el saldo y movimientos en tiempo real desde tu celular.

Descarga la app, registra tu tarjeta y consulta el saldo y movimientos en tiempo real desde tu celular. Línea Telefónica: Llama al 800 900 2000, selecciona la opción 1, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento.

Llama al 800 900 2000, selecciona la opción 1, ingresa los 16 dígitos de tu tarjeta y tu año de nacimiento. Cajero Automático: Acude a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para consultar saldo sin costo.

Es importante señalar que la dispersión de recursos se realiza a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cuándo depositarán el siguiente bimestre de la Beca Benito Juárez?

Siguiendo el patrón de la dispersión de recursos de bimestres anteriores, es posible que el siguiente depósito llegue durante el mes de abril.

Las autoridades piden a los padres de familia, tutores y estudiantes consultar únicamente los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) para así evitar la desinformación.

