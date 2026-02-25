Beca Rita Cetina para primaria será anual: fechas y registro

| 15:08 | Rosalba Espejel | Uno TV
beca Rita Cetina
Beca Rita Cetina: conoce el paso a paso para registrarte. Foto: Cuartoscuro

Las familias con hijos en primaria podrán registrarse a la Beca Rita Cetina, un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante. El programa abrirá registro del 2 al 19 de marzo.

El pago está previsto para agosto de 2026, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.

¿Cómo registrarte en la Beca Rita Cetina para primaria?

Si tu hija o hijo está inscrito en una primaria pública, sigue estos pasos:

  • Ingresa a la plataforma oficial de Becas para el Bienestar
  • Crea una cuenta con tus datos como madre, padre o tutor
  • Captura la información del estudiante
  • Sube los documentos solicitados
  • Envía la solicitud y guarda el comprobante

Si ya recibes la beca por continuidad (desde 2025 o antes), no necesitas volver a registrarte.

¿En qué consiste la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares Rita Cetina?

La Beca Rita Cetina para primaria consiste en un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.

El dinero está destinado a la compra de:

  • Uniformes escolares
  • Útiles
  • Materiales básicos para el ciclo escolar

El objetivo es apoyar a familias con estudiantes en escuelas públicas de primaria y secundaria, para evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos.

¿Por qué se llama Rita Cetina?

La beca lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra y escritora yucateca considerada pionera en la educación femenina en México.

Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto educativo liderado por mujeres que promovía la igualdad de género a través de la enseñanza.

Como directora del Instituto Literario para Niñas, formó a generaciones de mujeres, entre ellas Elvia Carrillo Puerto, una de las principales luchadoras sociales del país.

