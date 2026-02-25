Beca Rita Cetina para primaria será anual: fechas y registro
Las familias con hijos en primaria podrán registrarse a la Beca Rita Cetina, un apoyo anual de 2 mil 500 pesos por estudiante. El programa abrirá registro del 2 al 19 de marzo.
El pago está previsto para agosto de 2026, antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027.
¿Cómo registrarte en la Beca Rita Cetina para primaria?
Si tu hija o hijo está inscrito en una primaria pública, sigue estos pasos:
- Ingresa a la plataforma oficial de Becas para el Bienestar
- Crea una cuenta con tus datos como madre, padre o tutor
- Captura la información del estudiante
- Sube los documentos solicitados
- Envía la solicitud y guarda el comprobante
Si ya recibes la beca por continuidad (desde 2025 o antes), no necesitas volver a registrarte.
¿En qué consiste la Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles Escolares Rita Cetina?
La Beca Rita Cetina para primaria consiste en un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante.
El dinero está destinado a la compra de:
- Uniformes escolares
- Útiles
- Materiales básicos para el ciclo escolar
El objetivo es apoyar a familias con estudiantes en escuelas públicas de primaria y secundaria, para evitar que abandonen sus estudios por falta de recursos.
¿Por qué se llama Rita Cetina?
La beca lleva el nombre de Rita Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra y escritora yucateca considerada pionera en la educación femenina en México.
Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto educativo liderado por mujeres que promovía la igualdad de género a través de la enseñanza.
Como directora del Instituto Literario para Niñas, formó a generaciones de mujeres, entre ellas Elvia Carrillo Puerto, una de las principales luchadoras sociales del país.
