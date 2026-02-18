Últimos pagos de la Beca Rita Cetina en febrero 2026: a quiénes les toca

GENERANDO AUDIO...

La Beca Rita Cetina se ampliará a estudiantes de primaria. Foto: Cuartoscuro

Los últimos pagos de la Beca Rita Cetina correspondientes al primer bimestre de 2026 se depositarán el 27 de febrero, de acuerdo con el calendario oficial publicado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ).

El apoyo comenzó a dispersarse desde el 16 de febrero en las tarjetas del Banco del Bienestar, siguiendo un calendario organizado por la primera letra de la CURP del beneficiario.

¿Qué letras cobran al final la Beca Rita Cetina en febrero 2026?

Según el calendario oficial, los últimos beneficiarios en recibir el depósito son quienes tengan la primera letra de la CURP con:

T, U, V, W, X, Y, Z, con pago programado para el viernes 27 de febrero de 2026.

El resto del calendario quedó distribuido así:

A, B: 16 de febrero

16 de febrero C: 17 de febrero

17 de febrero D, E, F: 18 de febrero

18 de febrero G: 19 de febrero

19 de febrero H, I, J, K, L: 20 de febrero

20 de febrero M: 23 de febrero

23 de febrero N, Ñ, O, P, Q: 24 de febrero

24 de febrero R: 25 de febrero

25 de febrero S: 26 de febrero

A partir del día asignado, el dinero queda disponible en la tarjeta del Banco del Bienestar.

Para verificar el depósito, las familias pueden:

Ingresar al Buscador de Estatus con la CURP.

con la CURP. Llamar al 800 900 2000 y proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta.

y proporcionar los 16 dígitos de la tarjeta. Consultar saldo en la app del Banco del Bienestar.

¿De cuánto es el monto de la Beca Rita Cetina en 2026?

De acuerdo con información oficial, el apoyo de la Beca Rita Cetina 2026 para estudiantes de educación básica corresponde a mil 900 pesos bimestrales por familia, con un complemento adicional en caso de que haya más de un estudiante beneficiario en el hogar.

El depósito cubre el primer bimestre del año (enero-febrero) y forma parte de los programas prioritarios del Gobierno federal para apoyar a familias con hijas e hijos en escuelas públicas.

Amplían Beca Rita Cetina a estudiantes de primaria

Las autoridades también informaron que la Beca Rita Cetina continuará su proceso de expansión para incorporar gradualmente a alumnos de primaria, con el objetivo de ampliar la cobertura en educación básica.

La ampliación se realizará por etapas y conforme a la disponibilidad presupuestal, por lo que se recomienda a madres, padres y tutores mantenerse atentos a las convocatorias oficiales de la CNBBBJ.

Para cualquier duda o aclaración, la dependencia recomienda consultar únicamente los canales oficiales y redes sociales verificadas de la Coordinación.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.