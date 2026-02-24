Es oficial: La Beca Rita Cetina 2026 le dará 2 mil 500 pesos a 8.4 millones de estudiantes de primaria

GENERANDO AUDIO...

El registro oficial se realizará del 2 al 19 de marzo. Foto: Cuartoscuro

La Beca Universal Rita Cetina incorporará este año a más de 8.4 millones de estudiantes de primarias públicas en todo el país, como parte de su expansión para 2026.

Cada niña y niño inscrito en este nivel educativo recibirá 2 mil 500 pesos anuales, recurso destinado a apoyar la compra de útiles y uniformes escolares.

¿Cuándo es el registro?

Para informar a las familias sobre los detalles del programa, del 3 al 27 de febrero se llevan a cabo asambleas informativas en primarias públicas del país.

El registro oficial se realizará del 2 al 19 de marzo a través del sitio web: www.becaritacetina.gob.mx

En estas asambleas se orienta a madres, padres, tutores y tutoras sobre el proceso de inscripción y la entrega del apoyo económico.

Crecimiento histórico del programa

Con esta ampliación, las Becas para el Bienestar del Gobierno de México alcanzarán en 2026 un total de 22.8 millones de derechohabientes, lo que representa un crecimiento del 216% respecto a 2019, cuando el padrón era de 7.2 millones.

El Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, destacó que esta expansión busca garantizar el derecho a la educación y apoyar la permanencia escolar en el nivel básico.

Datos clave de la Beca Rita Cetina en primaria

Estudiantes que se suman en 2026: +8.4 millones

Familias beneficiadas: +6.3 millones

Monto anual por estudiante: 2 mil 500 pesos

Meta nacional de becarias y becarios en 2026: 22.8 millones

Crecimiento respecto a 2019: 216%

La incorporación de estudiantes de primaria convierte a la Beca Rita Cetina en uno de los programas educativos de mayor cobertura en el país.

