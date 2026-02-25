Inicia registro de estudiantes a Beca Juventudes Guanajuato: monto y requisitos

GENERANDO AUDIO...

Beca Juventudes para Preescolar y Primaria. Foto: Uno TV

El Gobierno de Guanajuato abrió el registro del programa Beca Juventudes, dirigido a niñas y niños que cursan preescolar y primaria, con el objetivo de apoyar su permanencia en el sistema educativo mediante un pago único de mil 400 pesos.

La convocatoria inició el 23 de febrero y está enfocada, de manera prioritaria, en estudiantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica, a fin de contribuir al acceso y continuidad de su formación académica.

Podrás registrarte en la siguiente página: https://solicitudes.juventudesgente.gob.mx/request/public?r=TzN0YXBqdUsveVRkSUhwaTMwV0t1UT09

¿Quiénes pueden acceder a la Beca Juventudes en Guanajuato?

De acuerdo con lo establecido en la convocatoria, las y los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser originario o residente de Guanajuato

Estar inscrito en preescolar o primaria , ya sea en instituciones públicas o privadas

, ya sea en instituciones Contar con un ingreso mensual per cápita igual o menor a 4 mil 843.11 pesos , conforme a parámetros del Inegi

, conforme a parámetros del Manifestar interés en participar y cumplir con lo señalado en la modalidad correspondiente

En caso de que el menor no haya nacido en Guanajuato, deberá acreditar al menos dos años de residencia en la entidad, mediante constancia expedida por la autoridad competente.

Documentación necesaria

Las personas solicitantes deberán presentar:

Solicitud Guanajuato Gobierno de la Gente

Identificación oficial de la madre, padre o tutor

de la madre, padre o tutor Comprobante de domicilio expedido en 2026 o el más reciente disponible

expedido en 2026 o el más reciente disponible Constancia de residencia , en caso de no ser originario del estado

, en caso de no ser originario del estado Documento comprobatorio de estudios o recibo de inscripción vigente

Comprobantes de ingresos mensuales, con antigüedad no mayor a dos meses

¿Cuánto otorga el programa?

El apoyo económico consiste en un pago único de mil 400 pesos, que será entregado mediante medios electrónicos de dispersión de recursos a las y los beneficiarios que resulten seleccionados.

Fechas clave de la convocatoria

Apertura del registro: 23 de febrero

23 de febrero Cierre de la convocatoria: 6 de marzo

6 de marzo Revisión de expedientes: a partir del 9 de marzo

a partir del 9 de marzo Publicación de resultados: a partir del 27 de marzo

La convocatoria estará vigente hasta el 6 de marzo de 2026 o hasta alcanzar las 2 mil 739 solicitudes previstas dentro del programa.

El Gobierno estatal indicó que el proceso de selección estará sujeto a la revisión de la documentación presentada y al cumplimiento de los criterios establecidos en la convocatoria.

