Pago de beca de 1,900 se depositará este lunes; ve a quienes les toca

GENERANDO AUDIO...

Beca Benito Juárez febrero 2026: pago de $1,900 letra M Foto: Cuartoscuro.

El pago de la Beca Benito Juárez correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026 se depositará este lunes 23 de febrero para los beneficiarios cuya CURP inicia con la letra M. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) difundió el calendario oficial de pagos el pasado lunes 16 de febrero, indicando que los depósitos se entregarán en orden alfabético.

Calendario de pagos de la Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina

De acuerdo con el calendario de la Beca Rita Cetina Gutiérrez de febrero 2026, el pago para alumnos de secundaria inició el lunes 16 de febrero y se extenderá hasta el 27 de febrero. Para los beneficiarios cuya CURP comienza con la letra M, la fecha de depósito será el lunes 23 de febrero de 2026.

Cómo verificar el depósito de la Beca Benito Juárez

Existen varias opciones para conocer si el pago de la Beca Benito Juárez ya fue depositado:

Buscador de Estatus : Ingresa a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con la CURP a la mano.

: Ingresa a buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/ con la CURP a la mano. Por teléfono : Marcando al 800 900 2000 e ingresando los 16 dígitos de la tarjeta.

: Marcando al 800 900 2000 e ingresando los 16 dígitos de la tarjeta. App del Banco Bienestar: Descarga la aplicación y consulta el saldo de la tarjeta.

El calendario de la Beca Benito Juárez febrero 2026 asegura que los recursos de $1,900 lleguen de manera ordenada y puntual a todos los estudiantes registrados, siguiendo los lineamientos oficiales de la CNBBBJ.

No es necesario acudir el mismo día del depósito

Los beneficiarios de la Beca Benito Juárez no necesitan acudir el mismo día del depósito, ya que el dinero puede permanecer en la tarjeta el tiempo que sea necesario. Este esquema aplica tanto para estudiantes de nivel secundaria como para otros niveles que reciben el apoyo económico del programa.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.