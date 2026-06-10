Cómo consultar el estatus de la Beca Rita Cetina 2026 con el buscador de folios

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Foto: Cuartoscuro/Gobierno México.

Las familias que se registraron para la Beca Rita Cetina 2026 pueden consultar su estatus en el nuevo Buscador de Folios de manera rápida y sencilla.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), el Buscador de Folios te permite verificar:

Estatus del trámite realizado

Si la solicitud fue aceptada

Resultado del registro

¿Cómo consultar mi estatus de la Beca Rita Cetina 2026?

Ingresa al portal de Consulta de Folios Completa la verificación de seguridad Captura el folio que recibiste cuando hiciste tu registro a la beca Da clic en “Buscar” Consulta el resultado

¿Qué hacer si perdí mi folio?

La Coordinación Nacional de Becas recomienda conservar el comprobante generado al finalizar el registro, ya que el número de folio es indispensable para consultar el resultado.

Sin embargo, las personas que no tengan el folio pueden solicitarlo en los siguientes canales.

¿Qué es la Beca Rita Cetina y cuánto dinero entrega?

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es un programa del Gobierno de México dirigido a estudiantes inscritos en escuelas públicas.

Para secundaria, brindan un apoyo bimestral de mil 900 pesos por cada estudiante por familia, inscrito en una escuela pública. Se agregan 700 pesos adicionales por cada alumno extra en el mismo hogar.

En cambio, brindan 2 mil 500 pesos anuales en primaria por alumno inscrito, bajo la modalidad de apoyo para útiles y uniformes.

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