Xalapa abre programa de apoyo para artistas locales y difusores culturales; podrán recibir hasta 100 mil pesos por proyecto

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Apoyo para artistas de Xalapa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Ayuntamiento de Xalapa, Veracruz, presentó el Programa Anual de Apoyos a la Creación, Promoción y Difusión Cultural 2026 para promover la creación artística y la difusión cultural en el municipio. Creadores de diversas disciplinas podrán inscribir sus proyectos para recibir apoyos de hasta 100 mil pesos.

¿Cuáles son los apoyos del Programa Anual de Apoyos a la Creación, Promoción y Difusión Cultural de Xalapa?

El presupuesto total del Programa Anual de Apoyos a la Creación, Promoción y Difusión Cultural es de 568 mil 980 pesos, que se dividirán en cinco categorías distintas para apoyar diversos proyectos.

Herencia Viva de Xalapa 2026

Se entregarán tres estímulos de 20 mil pesos a creadores de 60 años o más que ayuden a salvaguardar, preservar y transmitir el patrimonio cultural de Xalapa. La convocatoria está abierta a distintas disciplinas como técnicas artesanales tradicionales, gastronomía, danza, música, rituales, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, así como medicina tradicional.

Hilvanando Comunidad Xalapa 2026

Nueve proyectos recibirán 22 mil 220 pesos cada uno. La convocatoria está dirigida a mediadores culturales para llevar actividades y manifestaciones culturales a centros comunitarios o espacios públicos no céntricos.

Escenarios Nómadas 2026

Apoyará a nueve proyectos con 21 mil pesos, para presentar actividades de danza y teatro en espacios no convencionales y descentralizar la cultura.

Esencia Escénica Xalapa 2026

Se beneficiará a nueve propuestas de danza y teatro ya montadas con 10 funciones pagadas en el Teatro J. J. Herrera. Las agrupaciones recibirán 10 mil pesos por cada presentación (100 mil pesos en total por las 10 funciones) y lo obtenido por la venta de boletos.

Concurso de Músicos Emergentes Xalapa 2026:

Apoyo único de 30 mil pesos para un solista o agrupación. El presupuesto es para la grabación en estudio de un “extended play” (EP) de 3 a 7 canciones para difundirlo en plataformas digitales, festivales, espacios públicos o estaciones de radio.

¿Hasta cuándo estará abierta la convocatoria del Programa Anual de Apoyos a la Creación, Promoción y Difusión Cultural de Xalapa?

La convocatoria está disponible desde el pasado 3 de junio y hasta principios del mes de julio. Los interesados en participar en alguna de las categorías pueden ingresar a la página oficial de la Dirección de Cultura para consultar más información, como documentación y requisitos que deben cumplir cada uno de los proyectos a presentar.

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