Edomex ofrece becas para estudiantes de escuelas particulares; así puedes obtener exención total o parcial de colegiatura

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Beca para estudiantes en el Edomex. Foto: Cuartoscuro

El ciclo escolar 2026-2027 está a punto de comenzar y el Gobierno del Estado de México ofrece becas exención total o parcial para alumnos que están inscritos en escuelas particulares incorporadas a la Secretaría de Educación del Edomex. A continuación, te decimos los requisitos y fechas de registro para recibir el apoyo.

¿Quiénes se pueden registrar para la beca para escuelas particulares en el Edomex?

El Programa Becas de Exención Edomex para alumnos de escuelas particulares acepta a los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado .

La beca consiste en la exención total o parcial de colegiatura durante el número de meses que incluyan las colegiaturas correspondientes al ciclo escolar 2026-2027.

Requisitos para obtener la beca para escuelas particulares en el Edomex

Los interesados en obtener la beca de exención para alumnos que están inscritos en escuelas particulares deberán registrarse en la página web: http://secti.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares

Éstos son los requisitos que se deben cumplir:

Ser originario o acreditar vecindad en el Estado de México

No estar becado por algún organismo público o privado en el momento de solicitar la beca

Acreditar la condición de alumno regular, con promedio mínimo de calificaciones de 8.5 en escala de 0 a 10, en el ciclo o periodo escolar inmediato anterior, según corresponda

Registrar su solicitud en línea (formato de registro del alumno)

Entregar los documentos en copia fotostática tamaño carta, que correspondan al nivel educativo del alumno

Efectuar el trámite con estricto apego a los términos establecidos en la convocatoria

Documentos necesarios para el registro

Formato de registro de la alumna o alumno

Acta de nacimiento

Comprobante vigente de residencia con domicilio en el Estado de México con antigüedad máxima de 3 meses

Comprobante de inscripción al ciclo escolar 2026-2027, que contenga nombre de la alumna o alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar

Comprobante de calificaciones en donde se indique el promedio obtenido en el ciclo escolar o periodo inmediato anterior, según el nivel educativo

Comprobante de ingresos del padre, la madre o tutor del alumno (solo un mes), con antigüedad máxima de 6 meses a la fecha de registro

Constancia laboral expedida por la fuente de trabajo donde se encuentre laborando

Fechas de registro al programa

Preescolar

De la A a la Z: 2, 3 y 4 de septiembre 2026

Primaria

A, B, C, D: 7, 8 y 9 de septiembre de 2026

7, 8 y 9 de septiembre de 2026 E, F, G, H: 10 y 11 de septiembre de 2026

10 y 11 de septiembre de 2026 I, J, K, L, M, N, Ñ: 14 y 15 de septiembre de 2026

14 y 15 de septiembre de 2026 O, P, Q, R: 16, 17 y 18 de septiembre de 2026

16, 17 y 18 de septiembre de 2026 S, T, U, V, W, X, Y: 21 y 22 de septiembre de 2026

Secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado

De la A a la Z: 23, 24 y 25 de septiembre de 2026

El Comité de Selección y Asignación de Becas dará a conocer los resultados del 26 al 30 de octubre de 2026 en la página de internet: http://secti.edomex.gob.mx/becas_escuelas_particulares

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