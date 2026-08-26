¿Por qué hay tantos polvorines en Tultepec y quién los autoriza?

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Tultepec es reconocido por sus actividades de pirotecnia. Foto: Cuartoscuro

Tultepec es conocido como la capital de la pirotecnia en México por una actividad que forma parte de su identidad y de la economía de numerosas familias del municipio. La fabricación, almacenamiento, comercialización y distribución de artificios pirotécnicos se desarrollan bajo un esquema de regulación federal, estatal y municipal; por ello, la existencia de numerosos polvorines en Tultepec no significa que cada instalación sea autorizada directamente por el Ayuntamiento.

El Bando Municipal de Tultepec 2026 establece que únicamente pueden fabricar, almacenar, transportar, vender o utilizar artificios pirotécnicos dentro del municipio las personas físicas o morales que cuenten con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), conforme a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento.

El mismo ordenamiento señala que el municipio participa mediante la certificación de que los lugares destinados a estas actividades cumplen con requisitos de seguridad, previo dictamen de la Coordinación Municipal de Protección Civil. La regulación, por tanto, contempla distintas autoridades y documentos antes de que una instalación pueda operar legalmente.

¿Por qué hay tantos polvorines en Tultepec?

La explicación está relacionada con la historia y especialización productiva del municipio. El propio Ayuntamiento identifica a Tultepec como “La capital de la pirotecnia” y señala que la elaboración, comercialización y distribución de estos productos constituyen una de sus principales actividades económicas.

El Plan de Desarrollo Municipal de Tultepec 2025-2027 describe a la pirotecnia como una actividad productiva especializada y como un elemento de identidad que permite al municipio diferenciarse en el mercado. El documento también plantea que la tradición pirotécnica representa un activo económico y cultural para la localidad.

Esta concentración de productores explica que en Tultepec exista una infraestructura específicamente destinada a la elaboración y almacenamiento de artificios. No se trata únicamente de puntos donde se venden fuegos artificiales: un establecimiento dedicado a la fabricación requiere distintas áreas para desarrollar sus actividades.

La propia Defensa contempla en sus trámites instalaciones diferenciadas para el polvorín de materia prima, el polvorín de producto terminado y el taller de elaboración. Es decir, cuando se habla de un taller pirotécnico no necesariamente se está hablando de un solo inmueble o espacio con una única función.

El Bando Municipal 2026, además, prohíbe la fabricación, almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos y de sustancias químicas para su elaboración dentro de áreas urbanas o habitacionales. También prohíbe estas actividades en casas habitación, escuelas, centros religiosos, parques, plazas, jardines, vía pública y lugares de uso común.

Esto significa que la regulación busca concentrar las actividades pirotécnicas en instalaciones que hayan sido revisadas y autorizadas conforme al marco aplicable.

¿Quién autoriza los polvorines en Tultepec?

La autorización federal corresponde a Defensa, a través de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece que el control y vigilancia de las actividades industriales y comerciales relacionadas con artificios, explosivos y sustancias químicas corresponde a la Secretaría. Asimismo, señala que los permisos específicos son otorgados por esa dependencia y que los interesados deben cumplir también los requisitos establecidos por otras disposiciones.

La ley también establece que para estos establecimientos se requiere la conformidad de las autoridades locales y municipales respecto de la seguridad y ubicación.

Por eso, la respuesta a quién autoriza un polvorín tiene dos partes: Defensa expide el permiso federal, mientras que el municipio participa en el procedimiento mediante la certificación de seguridad y ubicación y otras autoridades intervienen con dictámenes u opiniones que forman parte del expediente.

El Bando Municipal de Tultepec 2026 es explícito al respecto: las personas que desarrollen estas actividades deben tener autorización de Defensa y el municipio debe expedir el certificado de que el lugar reúne los requisitos de seguridad, después del dictamen de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Además, las autoridades municipales pueden realizar visitas de inspección y, si detectan que ya no se conservan las condiciones de seguridad, pueden acordar la suspensión temporal y comunicarlo a Defensa.

¿Qué se necesita para autorizar un polvorín?

Los requisitos dependen del tipo de actividad que se pretenda realizar. Para la fabricación y almacenamiento relacionados con artificios pirotécnicos, Defensa tiene vigente en 2026 el trámite DEFENSA-02-015, denominado permiso general para la compra, almacenamiento y consumo de sustancias químicas para la fabricación, almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos.

Entre los documentos que solicita se encuentra:

Conformidad sobre seguridad y ubicación de las instalaciones , que debe abarcar el polvorín de materia prima, el polvorín de producto terminado y el taller de elaboración

, que debe abarcar el polvorín de materia prima, el polvorín de producto terminado y el taller de elaboración Dictamen técnico de Protección Civil

Opinión favorable de la persona titular de la gubernatura de la entidad federativa donde se realizarán las actividades El expediente incluye, además, información sobre la maquinaria, consumos, conocimientos en materia pirotécnica y referencias de los polvorines y talleres

donde se realizarán las actividades El expediente incluye, además, información sobre la maquinaria, consumos, conocimientos en materia pirotécnica y referencias de los polvorines y talleres Otro componente son los planos. Defensa pide un plano de conjunto que abarque un radio de mil metros alrededor del sitio, en el que deben señalarse, cuando corresponda, vías de comunicación, líneas eléctricas, viviendas, instalaciones industriales, gasoductos, oleoductos, instalaciones militares y otros elementos del entorno. También solicita un plano circunstanciado del proyecto de construcción de los locales

Defensa pide un plano de conjunto que abarque un radio de alrededor del sitio, en el que deben señalarse, cuando corresponda, vías de comunicación, líneas eléctricas, viviendas, instalaciones industriales, gasoductos, oleoductos, instalaciones militares y otros elementos del entorno. También solicita un plano circunstanciado del proyecto de construcción de los locales El solicitante debe acreditar, además, la propiedad, concesión o arrendamiento del predio donde estarán las instalaciones y presentar documentación personal y otros requisitos establecidos en el trámite

Para el almacenamiento y comercialización de artificios pirotécnicos existe otro procedimiento: el DEFENSA-02-016. En este caso, la conformidad municipal se refiere al polvorín de producto terminado, junto con el dictamen técnico de Protección Civil, la opinión favorable de la gubernatura, la documentación del inmueble, la hoja de referencias del polvorín y el plano correspondiente.

¿Cuál es la diferencia entre polvorín, taller de materia prima y taller de producto terminado?

Aunque en el lenguaje cotidiano puede hablarse de manera general de un “polvorín”, dentro de la regulación y de la operación de un establecimiento pirotécnico existen funciones distintas.

Taller de elaboración: es el espacio donde se realiza la fabricación o elaboración de los artificios pirotécnicos. Es el área productiva y, por ello, forma parte de las instalaciones que deben estar contempladas en el proyecto autorizado

es el espacio donde se realiza la fabricación o elaboración de los artificios pirotécnicos. Es el área productiva y, por ello, forma parte de las instalaciones que deben estar contempladas en el proyecto autorizado Polvorín de materia prima: es el espacio destinado al almacenamiento de los materiales y sustancias utilizados para fabricar los artificios . Su función es guardar los insumos antes de que sean empleados en el proceso de elaboración

es el espacio destinado al . Su función es guardar los insumos antes de que sean empleados en el proceso de elaboración Polvorín de producto terminado: es el almacén donde se mantiene el artificio pirotécnico ya elaborado, antes de que salga del establecimiento para su comercialización, distribución o uso autorizado

La diferencia es importante porque no todos los espacios cumplen la misma función ni están sujetos exactamente a los mismos requisitos documentales. De hecho, el trámite DEFENSA-02-015 identifica por separado el polvorín de materia prima, el polvorín de producto terminado y el taller de elaboración.

En el caso del DEFENSA-02-016, enfocado en la compra, almacenamiento, venta y/o consumo de artificios pirotécnicos, Defensa contempla específicamente el polvorín de producto terminado.

¿Quién supervisa los polvorines de Tultepec?

La supervisión tampoco corresponde a una sola autoridad. Defensa mantiene el control federal de las actividades relacionadas con artificios pirotécnicos, mientras que las autoridades municipales participan en materia de seguridad y protección civil dentro de sus atribuciones.

El Bando de Tultepec establece que las autoridades municipales de Protección Civil y de desarrollo de la pirotecnia pueden realizar visitas de inspección para comprobar que los lugares conserven los requisitos de seguridad. Si éstos dejan de cumplirse, pueden acordar la suspensión temporal de actividades y comunicar la situación a Defensa.

La propia legislación federal establece que los permisos otorgados por Defensa no sustituyen el cumplimiento de otras disposiciones legales. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que los permisos específicos deben coexistir con los requisitos que correspondan conforme a la naturaleza de cada actividad.

En consecuencia, que un municipio tenga una larga tradición pirotécnica no significa que cualquier persona pueda instalar un polvorín. La operación legal depende de que el establecimiento se encuentre dentro de una zona permitida, cumpla las condiciones de seguridad, obtenga las constancias y dictámenes correspondientes y cuente con el permiso federal aplicable.

¿Qué pasa si un polvorín opera sin autorización?

La propia Defensa advierte que realizar actividades con material pirotécnico sin el permiso correspondiente constituye una violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su Reglamento, con las consecuencias legales correspondientes.

Por ello, la existencia de numerosos espacios destinados a la pirotecnia en Tultepec debe entenderse dentro de una actividad productiva históricamente concentrada en el municipio, pero también dentro de un sistema de permisos y controles.

En términos simples, Tultepec tiene muchos polvorines porque la pirotecnia es una actividad productiva especializada y arraigada en el municipio; no obstante, cada instalación debe sujetarse a un esquema de autorización y seguridad. Defensa tiene la facultad de expedir los permisos federales, mientras que el Ayuntamiento, Protección Civil y el Gobierno estatal intervienen con certificaciones, dictámenes y opiniones requeridas por el procedimiento.

La regulación distingue además entre los espacios donde se almacenan las materias primas, aquellos donde se resguarda el producto terminado y las áreas donde se fabrican los artificios. Esta separación busca que cada etapa de la actividad pirotécnica opere bajo condiciones específicas de seguridad y dentro del marco legal aplicable.

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