¿Qué será? Aterradores “lamentos” alarman a vecinos de Santa Cruz Atizapán, Edomex

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Vecinos de Santa Cruz Atizapán reportaron extraños lamentos. Foto: Pexels

Vecinos de Santa Cruz Atizapán, Estado de México (Edomex), reportaron extraños sonidos durante la noche, semejantes a lamentos o gritos, que fueron registrados en videos y difundidos en redes sociales. Hasta ahora, no se ha establecido el origen de los ruidos, que se escucharon en al menos tres ocasiones mientras perros de la zona también reaccionaban.

Los sonidos fueron registrados durante la madrugada, cuando las calles se encontraban prácticamente vacías y el ruido habitual de la zona había disminuido. En las grabaciones se perciben emisiones prolongadas que algunas personas identificaron como lamentos similares a los de una mujer.

El fenómeno generó comentarios entre habitantes y usuarios de redes sociales, debido a que los sonidos aparecen durante algunos segundos, vuelven a escucharse y finalmente desaparecen sin que en los videos se observe alguna persona que pudiera estar produciéndolos.

¿Qué se escucha en los videos de Santa Cruz Atizapán?

En uno de los videos difundidos, como en la cuenta de X Que Poca Madre, se observa una calle durante la noche mientras, en medio del silencio, comienza a escucharse un sonido prolongado que guarda cierta semejanza con un grito o lamento humano.

La grabación permite identificar al menos tres emisiones en un periodo aproximado de 30 segundos. Entre cada sonido existe un breve intervalo de silencio y, después de la última emisión, el ruido deja de escucharse.

Otro elemento que llamó la atención de quienes difundieron el material es la reacción de algunos perros de la zona, cuyos ladridos aparecen en la grabación después de que se perciben los sonidos, como si pudieran escucharlos con claridad.

Sin embargo, el material disponible no permite determinar qué produjo los ruidos ni establecer que se trate de una persona, un animal o algún fenómeno natural.

Por ello, hasta el momento, los lamentos de Santa Cruz Atizapán permanecen sin una explicación confirmada.

¿Es el viento lo que provoca los extraños lamentos?

Una de las explicaciones planteadas por usuarios de redes sociales apunta a que los sonidos podrían estar relacionados con el viento.

Las corrientes de aire pueden producir sonidos cuando atraviesan determinados espacios, estructuras, árboles, cables, láminas u otros objetos, particularmente durante la noche, cuando existe menos ruido ambiental y determinados sonidos pueden percibirse con mayor claridad.

No obstante, esta posibilidad no ha sido confirmada como la causa de los sonidos registrados en Santa Cruz Atizapán.

Los videos tampoco contienen elementos suficientes para realizar una identificación concluyente. La percepción de un sonido puede modificarse dependiendo de la distancia, las construcciones alrededor, la dirección del viento y las características acústicas del sitio.

Por ello, cualquier explicación sobre el origen de los ruidos extraños debe considerarse como una hipótesis mientras no exista una verificación en el lugar.

Vecinos sienten temor por los sonidos nocturnos

Para habitantes que aseguran haber escuchado directamente los sonidos, la experiencia ha generado inquietud.

El hecho de que los ruidos aparezcan de manera repentina y cesen después de unos segundos contribuyó a que algunos vecinos los percibieran como inusuales. En redes sociales también se generaron comentarios de personas que intentaron encontrar una explicación al fenómeno.

Algunos usuarios señalaron que podría tratarse simplemente de una corriente de aire, mientras que otros compartieron teorías relacionadas con animales que producen sonidos similares a gritos o lamentos humanos.

Sin embargo, ninguna de estas versiones ha sido confirmada.

No existe, hasta el momento, evidencia que permita afirmar que se trate de gritos de una persona, de un fenómeno paranormal o de algún hecho relacionado con un delito. Las versiones difundidas en redes sociales deben tomarse como especulaciones mientras no haya elementos que permitan comprobarlas.

El caso permanece como una curiosidad para los habitantes de esta zona, donde el silencio nocturno permitió que los sonidos fueran registrados con mayor claridad.

Mientras no se determine qué los provoca, los llamados lamentos de Santa Cruz Atizapán continuarán generando preguntas entre quienes viven cerca del sitio donde fueron captados.

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