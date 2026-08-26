Videos: fuerte explosión de polvorín en Tultepec alerta a vecinos

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Se registra fuerte explosión. Foto: Uno TV

Una fuerte explosión en un polvorín se registró este martes en la zona de talleres de La Saucera, en Tultepec, Estado de México, donde el estallido y una enorme columna de humo alertó a vecinos de la zona.

Equipos de emergencia se movilizaron al sitio para atender el incidente.

De acuerdo con la información oficial, el incidente dejó una afectación aproximada de 20 metros cuadrados en la zona donde ocurrieron las explosiones.

Explosión en La Saucera moviliza a cuerpos de emergencia

La explosión ocurrió en la zona de talleres de La Saucera, un área de Tultepec conocida por la actividad pirotécnica. Tras el estallido, una columna de humo pudo observarse desde distintos puntos cercanos.

Ante el reporte, unidades de emergencia acudieron al lugar para verificar lo ocurrido y atender cualquier posible afectación.

No hay personas lesionadas ni fallecidas

Tras las labores realizadas por los cuerpos de emergencia, la autoridad informó que la situación en La Saucera se encuentra bajo control. Uno de los datos principales tras la atención de la emergencia es que no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas.

Los cuerpos de emergencia trabajaron en el lugar para controlar la situación y verificar las condiciones de la zona.

Foto: @pciviledomex

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